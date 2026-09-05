0-1. Llompart, a un minuto del final, da la victoria al Badalona contra el Espanyol

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Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 5 sep (EFE).- El Badalona derrotó al Espanyol 'in extremis', con un gol en el minuto 89 de María Llompart que rompió un duelo equilibrando con alternancias en el peso ofensivo y desarbolando a un anfitrión que mostró su mejor versión en el tramo final.

La primera parte transcurrió sin un dominador claro en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. La presión blanquiazul en la salida de balón del Badalona no se traducía en acciones de peligro. Browne y Escot insistían, pero sus llegadas echaban de menos pegada para romper el marcador. El Espanyol no tiró a puerta antes del descanso.

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El Badalona mandaba en la posesión con un juego ordenado y asociativo y seguro, pero tampoco presentaba veneno arriba. Sheila intentó decantar el marcador en el 43, pero su latigazo desde la frontal se fue desviado. El cuadro visitante acosó con centros al anfitrión en el tramo final de los primeros 45 minutos, sin éxito.

En la reanudación, el Badalona subió las revoluciones. Lauri, desde la banda, asistió a Llompart, que no pudo conectar con contundencia desde el centro del área. La insistencia visitante acabó con un posible penalti de Vallejo sobre Julve que la revisión desde el 'Football Video Support' descartó.

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El Espanyol tenía problemas para conectar con la parcela ofensiva. La entrenadora, Sara Monforte, condicionada también por la lesión de Browne, movió el banquillo para dinamizar su juego. De forma progresiva, las blanquiazules equilibraron el duelo. El Badalona había perdido el empuje inicial de esta segunda mitad.

Las periquitas incrementaban su presencia en el área rival tras un centro de Paula Gutiérrez y un tiro desviado de Anita, anulado previamente por fuera de juego. El anfitrión aceleró en los últimos compases, pero pronto se estrelló con un desenlace fatídico para sus intereses.

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Cuando el choque parecía destinado al empate, Llompart cambió el luminoso en el minuto 89. Paula Sánchez asistió a la centrocapista y, al primer toque y con un disparo cruzado, superó a Salvador. El 0-1, pese a los seis minutos de tiempo añadido, ya fue definitivo y valió los tres puntos.

Ficha técnica:

0 - Espanyol: Salvador; Ari Domènech, Pachu (Clara Rodríguez, min.65), García, Vallejo; Baradad (Loras, min.85), Paula Gutiérrez, Browne (Lacosta, min.65), Ana, Baudet (Bicho, min.46) y Escot (Anita, min.46).

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1 - Badalona: María; Julve (Sánchez, min.81), Pujadas, Cubedo, Majarín (Carmona, min.72), Itzi; Lorena (Lucía, min.72), Llompart (Chinyere, min.91), Lauri; Uribe y Sheila (Uria, min.81).

Goles: 0-1, min.89: Llompart.

Árbitro: Ylenia Sánchez (comité catalán). Amonestó la entrenadora del Espanyol Sara Monforte (min.83) y a las futbolistas Baudet (min.16), Salvador (min.43), Browne (min.56), Llompart (min.73),

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Incidencias: partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga F disputado en la Ciudad Deportiva Dani Jarque ante espectadores. EFE

dpb/fa/apa