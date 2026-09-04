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Kyrgios acepta una suspensión de un mes con consumir cocaína y ya puede jugar de nuevo

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Redacción deportes, 4 sep (EFE).- El tenista australiano Nick Kyrgios, sancionado de forma provisional desde el 4 de agosto por haber dado positivo por benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína, ha aceptado una suspensión de un mes, por lo que ya puede volver a competir.

Según un comunicado de la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA), "Kyrgios, de 31 años, que alcanzó el puesto 13 del ranking mundial individual, el mejor de su carrera, en octubre de 2016, dio positivo por cocaína en un evento del ATP Tour en Mallorca, España, en junio de 2026".

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"La cocaína está prohibida durante la competición y conlleva una suspensión provisional. Kyrgios está suspendido provisionalmente desde el 4 de agosto de 2026", agrega la nota.

La ITIA informa que durante una entrevista con investigadores de ese organismo "el jugador explicó que su consumo de cocaína había ocurrido de forma social durante una noche de fiesta antes de que tuviera que jugar en Mallorca".

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La citada agencia consultó a un experto científico independiente de un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), "quien declaró que la explicación era coherente con el nivel de cocaína encontrado en su muestra. Como resultado, la ITIA aceptó que el consumo de cocaína de Kyrgios se produjo fuera de competición".

"Según las normas de la WADA, la suspensión por defecto por una infracción de este tipo es de tres meses, que puede reducirse aún más a un mes si la persona se compromete a realizar un programa de tratamiento aprobado por la ITIA", explica el comunicado.

El tenista se ha inscrito en un programa de tratamiento. "Por lo tanto, la suspensión del jugador finalizará el 3 de septiembre de 2026, sujeta a la finalización del programa. El dinero del premio y los puntos del ranking obtenidos en el evento de Mallorca serán retirados", anuncia la ITIA. EFE

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