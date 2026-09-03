Sánchez exige saber por qué el CENIF de la Policía no avisó a Interior del informe sobre Ceuta que pidió la jueza

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este jueves que tendrá que explicarse por qué el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía no remitió a ningún superior de la cadena de mando ni del Ministerio del Interior el informe que elaboró sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, que implica a agentes marroquíes.

Durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso para informar sobre esta crisis, ha preguntado también por qué no compartieron con los superiores del CENIF y con el Gobierno de España el contenido de este informe encargado por una jueza del Poder Judicial.

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Y es que, para Sánchez, ese informe tenía "potenciales implicaciones para la seguridad del Estado". "Esto también tendrá que explicarse, señorías", ha recalcado Sánchez.

En concreto, ese informe encargado por la jueza de la Audiencia nacional María Tardón achaca a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos "el guiado activo de la masa hacia los lugares de paso" en la entrada de miles de inmigrantes a finales de julio en Ceuta, a la par que ha apuntado a "planificación", tanto "previa" como "táctica".

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Así, el CENIF concluye que la "entrada masiva" de personas desde Marruecos no fue "algo incidental cuya generación pueda asociarse a un factor ocasional o espontáneo".

Los agentes señalan en sus conclusiones que hubo "planificación previa" y "una autoría intelectual anterior y otra material simultánea que supone funciones de seguimiento y control". "Ambas van mucho más allá de la más evidente de los sujetos activos que entran y salen irregularmente de territorio español y de la que se proyecta sobre todas las cuestiones asociadas a los diferentes escalones de respuesta de España", añade.

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Al respecto, inciden en "el lugar elegido (Ceuta), la zona concreta por la que se accede y la fecha y las horas en que se activan las diferentes fases y perfiles de acceso", que "son elementos cuya concurrencia concertada para todos también revela la existencia de planificación previa".

En el documento, al que tuvo acceso Europa Press, se resalta además "la escasa presencia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos" y "el 'guiado activo' de la masa hacia los lugares de paso, por parte de esas de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

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