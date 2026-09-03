Sánchez acude al Congreso con todas las miradas en el papel de Marruecos en Ceuta

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Madrid, 3 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informará hoy al pleno del Congreso de la gestión del Ejecutivo en la crisis migratoria de Ceuta, en una comparecencia en la que sus socios y la oposición le volverán a pedir explicaciones sobre el papel de Marruecos tras el informe policial conocido este miércoles.

El informe aportado por la Policía a la jueza María Tardón describe lo ocurrido en Ceuta los días 30 y 31 de julio como una entrada masiva de personas "planificada", en ningún caso "espontánea", y sitúa entre sus organizadores y ejecutores a personas vinculadas a las fuerzas de seguridad de Marruecos.

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Según el informe policial, que centrará buena parte del debate del Congreso, lo ocurrido requiere una planificación de alto nivel, muy por encima de la capacidad que tienen las mafias, y la inmensa mayoría de mensajes que se enviaron los días previos al 30 de julio procedieron de teléfonos marroquíes, no de otros países.

El director general de la Policía, Francisco Pardo, comunicó por su parte al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que no existe informe policial alguno que atribuya a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de los sucedido los citados días.

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La publicación del contenido del informe desató este miércoles una tormenta política con críticas al Gobierno por parte de Sumar y de la oposición y con la petición del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al Gobierno para que se convoque de inmediato a la embajadora de Marruecos en España para pedirle explicaciones.

Feijóo acusó a Sánchez de ocultar los informes sobre la llegada masiva de migrantes a Ceuta y volvió a pedir elecciones ante un Ejecutivo, dijo, que no está en condiciones de proteger la seguridad de España.

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La comparecencia del jefe del Ejecutivo se produce además en un ambiente de tensión con Sumar, desde donde se reprocha a los socialistas su gestión tras la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma y que eximan a Marruecos de responsabilidad, que existe, a su juicio, por acción o por omisión.

Este jueves se constatará también en el pleno extraordinario de la Cámara Baja la postura crítica de otros socios de investidura del Gobierno, como Podemos, ERC, Junts, Bildu y PNV, pero sobre todo de los dos principales partidos de la oposición: PP y Vox.

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El PP acusa al Gobierno de "despreciar todos los informes" en los que se "avisaba" de lo que iba a ocurrir en Ceuta y le culpa de las consecuencias "dramáticas" de lo ocurrido, la muerte de migrantes y la "invasión" de la ciudad autónoma.

Los populares, con Feijóo al frente, insisten en que al Gobierno lo único que le preocupa es "salvarse a sí mismo" y "proteger" a Marruecos.

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Desde Vox han arremetido contra el Ejecutivo por propiciar "la invasión" de la ciudad y por actuar "a las órdenes de Marruecos", mientras que su líder, Santiago Abascal, ha presionado al PP para que apoye en el Congreso que se inicie el trámite de suspender a Sánchez por traición, mediante el artículo 102 de la Constitución, porque no hizo -sostiene- "nada para impedir" lo ocurrido en Ceuta.

La comparecencia del jefe del Ejecutivo en el Congreso estará marcada también por las concentraciones en toda España de este miércoles convocadas por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo a la ciudad autónoma.

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A la celebrada en la madrileña plaza de Cibeles -que congregó a 50.000 personas según la Delegación del Gobierno en Madrid- se han sumado los líderes del PP y Vox. En otros puntos de España se han repetido las concentraciones multitudinarias, desde Andalucía a Murcia pasando por Ceuta, donde miles de ciudadanos se manifestaron por sus calles, coincidiendo con el día de la ciudad autónoma, bajo el lema 'Ceuta no se vende, Ceuta se defiende'. EFE