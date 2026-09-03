Rayo Vallecano-Racing Club, declarado de alto riesgo

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Madrid, 3 sep (EFE).- La Comisión Antiviolencia acordó este jueves declarar de alto riesgo el partido Rayo Vallecano-Racing Club, correspondiente a la cuarta jornada de Liga EA Sports, que se jugará el próximo sábado día 5, a las 18.30 horas.

El encuentro se disputará en el estadio Butarque, de la localidad madrileña de Leganés, dado que la Comunidad de Madrid no autoriza la celebración de partidos en el campo de Vallecas, por deficiencias de seguridad en las instalaciones. EFE

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