Espana agencias

Piden 3 años de cárcel para un acusado de homicidio imprudente al colisionar con otro vehículo estando ebrio en Ourense

Guardar

Fiscalía ha solicitado la pena de tres años de prisión y la privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores durante cuatro años para un conductor acusado de un delito de homicidio por imprudencia tras colisionar contra otro coche estando ebrio y causar muerte a la ocupante en Ourense.

Las partes personadas no han alcanzado conformidad en la audiencia preliminar celebrada este jueves en la Plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense, fijando la fecha de celebración de juicio para el próximo mes de diciembre.

PUBLICIDAD

Según se recoge en el escrito fiscal, sobre las 8.00 horas del 28 de julio de 2023, el inculpado se encontraba circulando por la carretera OU-536 (Ourense - Pobra de Trives) cuando, en el punto kilométrico 21,200, invadió el carril contrario en una curva, al hallarse "bajo el influjo del consumo de bebidas alcohólicas".

El hombre colisionó frontalmente contra un vechículo que circulaba correctamente por el carril contrario, provocando en su conductora --que rondaba los 65 años de edad-- un traumatismo múltiple que acabó causando su muerte.

PUBLICIDAD

Así, se personaron en el lugar de los hechos agentes de la Guardia Civil, advirtiendo que el acusado presentaba evidentes síntomas de "hallarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas" y, tras realizar las pertinentes pruebas de detección de alcohol, arrojó un resultado de entre 0,30 y 0,39 miligramos por litro entre las 10.00 horas y las 11.00 horas, estimando que en el momento de los hechos presentaba una tasa de alcoholemia de al menos 0,476 miligramos por litro de alcohol en aire espirado.

Por estos hechos, la acusación particular solicita, por su parte, cuatro años de prisión.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué pasa si la Unión Europea declara a Ceuta y Melilla región ultraperiférica: ventajas fiscales y más financiación europea

Sánchez plantea integrar Ceuta y Melilla en la unión aduanera, lograr un régimen fiscal favorable similar al canario y acceder a las ventajas económicas y presupuestarias vinculadas a las RUP

Qué pasa si la Unión Europea declara a Ceuta y Melilla región ultraperiférica: ventajas fiscales y más financiación europea

Cómo conservar uvas en frascos para el invierno sin congelarlas ni usar conservantes

Un canal de recetas caseras difunde un procedimiento de pasteurización que evita recurrir al congelador para guardar la fruta

Cómo conservar uvas en frascos para el invierno sin congelarlas ni usar conservantes

Un estudio científico asegura que la dieta vegana reduce el dolor de la fibromialgia en mujeres

Seguir una dieta vegana durante seis semanas consiguió reducir los niveles de dolor entre las participantes del estudio

Un estudio científico asegura que la dieta vegana reduce el dolor de la fibromialgia en mujeres

Pedro Sánchez comparece en el Congreso por la crisis en Ceuta, en directo | El presidente del Gobierno afirma que el rey visitará la ciudad autónoma “en las próximas semanas”

La intervención llega tras semanas de presión política y social, con la ciudad autónoma aún tensionada por la atención a las personas que permanecen allí y por las dudas sobre la respuesta del Estado

Pedro Sánchez comparece en el Congreso por la crisis en Ceuta, en directo | El presidente del Gobierno afirma que el rey visitará la ciudad autónoma “en las próximas semanas”

Javier Quintero, psiquiatra: “Si nunca fallas, es que probablemente nunca estés intentando algo que realmente te haga crecer”

El miedo puede estar presente ante el fracaso, la opinión de los demás, la incertidumbre o el rechazo

Javier Quintero, psiquiatra: “Si nunca fallas, es que probablemente nunca estés intentando algo que realmente te haga crecer”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez comparece en el Congreso por la crisis en Ceuta, en directo | El presidente del Gobierno afirma que el rey visitará la ciudad autónoma “en las próximas semanas”

Pedro Sánchez comparece en el Congreso por la crisis en Ceuta, en directo | El presidente del Gobierno afirma que el rey visitará la ciudad autónoma “en las próximas semanas”

Pedro Sánchez promete publicar todos los informes sobre la entrada masiva de migrantes a Ceuta: “El Gobierno no tiene nada que ocultar”

Pedro Sánchez mantiene su confianza en Marruecos tras el informe policial de la entrada masiva en Ceuta: “No hay evidencias sólidas de que lo planificara”

Pedro Sánchez rebaja el papel de Rusia e Israel en la avalancha migratoria en Ceuta y dice ahora que “no hay evidencias” de que fuesen causantes

La crisis de Ceuta aviva la ruptura que hay entre el Ministerio del Interior y los mandos policiales: “Ya saben que el Gobierno de Sánchez está amortizado”

ECONOMÍA

Qué pasa si la Unión Europea declara a Ceuta y Melilla región ultraperiférica: ventajas fiscales y más financiación europea

Qué pasa si la Unión Europea declara a Ceuta y Melilla región ultraperiférica: ventajas fiscales y más financiación europea

Seguros obligatorios en una hipoteca: qué exige la ley y qué puede pedir el banco al conceder el préstamo

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si tienes un familiar a tu cargo, puedes solicitar el teletrabajo”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Retrasar la jubilación no compensa para quienes eligen el pago único: reciben solo el 51% del valor de la pensión que pierden

DEPORTES

Carlos Alcaraz remonta ante Faria en el US Open y despeja las dudas sobre su físico

Carlos Alcaraz remonta ante Faria en el US Open y despeja las dudas sobre su físico

El álbum de cromos va a ser digital y lo tendremos en el móvil con más recompensas para los coleccionistas: “Cambia el soporte, no la emoción”

Raúl de Tomás, el fichaje ‘sorpresa’ del Rayo Vallecano que está ante su última oportunidad de volver a tenerlo todo

El Manchester City sigue a lo suyo: otros 500 millones y a la espera de 115 cargos por el fair play financiero

El mercado de fichajes de Arabia, Turquía o Portugal amenaza a los clubes españoles