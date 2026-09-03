Piden 3 años de cárcel para un acusado de homicidio imprudente al colisionar con otro vehículo estando ebrio en Ourense

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Fiscalía ha solicitado la pena de tres años de prisión y la privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores durante cuatro años para un conductor acusado de un delito de homicidio por imprudencia tras colisionar contra otro coche estando ebrio y causar muerte a la ocupante en Ourense.

Las partes personadas no han alcanzado conformidad en la audiencia preliminar celebrada este jueves en la Plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense, fijando la fecha de celebración de juicio para el próximo mes de diciembre.

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Según se recoge en el escrito fiscal, sobre las 8.00 horas del 28 de julio de 2023, el inculpado se encontraba circulando por la carretera OU-536 (Ourense - Pobra de Trives) cuando, en el punto kilométrico 21,200, invadió el carril contrario en una curva, al hallarse "bajo el influjo del consumo de bebidas alcohólicas".

El hombre colisionó frontalmente contra un vechículo que circulaba correctamente por el carril contrario, provocando en su conductora --que rondaba los 65 años de edad-- un traumatismo múltiple que acabó causando su muerte.

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Así, se personaron en el lugar de los hechos agentes de la Guardia Civil, advirtiendo que el acusado presentaba evidentes síntomas de "hallarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas" y, tras realizar las pertinentes pruebas de detección de alcohol, arrojó un resultado de entre 0,30 y 0,39 miligramos por litro entre las 10.00 horas y las 11.00 horas, estimando que en el momento de los hechos presentaba una tasa de alcoholemia de al menos 0,476 miligramos por litro de alcohol en aire espirado.

Por estos hechos, la acusación particular solicita, por su parte, cuatro años de prisión.