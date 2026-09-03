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Interceptados 10 inmigrantes llegados a Mallorca a bordo de una patera

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Palma, 3 sep (EFE).- Un total de 10 inmigrantes han sido interceptados la pasada noche en la zona de Porto Petro (Santanyí), en la isla de Mallorca, según ha informado este jueves la Delegación del Gobierno en Baleares.

Concretamente, la localización del grupo, de origen magrebí, se ha llevado a cabo a las 21:45 horas del miércoles y ha contado con la intervención de la Policía Local de Santanyí y la Guardia Civil del puesto principal de la localidad.

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Según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares, en lo que va de año han llegado al archipiélago 264 pateras con 4.934 inmigrantes.

En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE

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