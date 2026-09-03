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Feijóo pregunta a Sánchez por qué tiene "miedo" a Marruecos y avisa que pagará sus mentiras ante la Justicia y las urnas

03/09/2026 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 3 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Sánchez comparece este jueves ante el Pleno del Congreso para informar sobre la gestión del Ejecutivo en relación con los hechos ocurridos en Ceuta desde el pasado 30 de julio y sobre la situación que atraviesa la ciudad autónoma. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
03/09/2026 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 3 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Sánchez comparece este jueves ante el Pleno del Congreso para informar sobre la gestión del Ejecutivo en relación con los hechos ocurridos en Ceuta desde el pasado 30 de julio y sobre la situación que atraviesa la ciudad autónoma. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo de "mentir a la cara" ante el Pleno del Congreso y ha afirmado que "la operación" de entrada masiva de más de 70.000 migrantes en Ceuta "salió de Marruecos", "fue consentida" por ese país y "hay indicios" de que Rabat "la coordinó y el Gobierno lo sabía". Por eso, ha preguntado a Pedro Sánchez por qué "tiene miedo" a Marruecos.

"Señor Sánchez, míreme, la va a pagar. Ante la Justicia y ante las urnas", ha advertido Feijóo a Sánchez desde la tribuna de la Cámara Baja durante la comparecencia del jefe del Ejecutivo para informar de la crisis de Ceuta tras el asalto de los días 30 y 31 de julio.

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Feijóo ha recriminado al jefe del Ejecutivo que haya acudido al Congreso a decir que "no se enteró de nada". A su entender, en ese caso debería dimitir "por incompetente" y, "si es falso", "por cómplice". Sin embargo, se ha mostrado convencido de que el Gobierno "lo sabía y lo tapó".

"ESCLARECEREMOS COMPLETAMENTE EL CASO PEGASUS"

El jefe de la oposición ha puesto el foco en el país alauíta. "¿Qué documento, conversación o indicio había en su teléfono para que se comporte de esta manera? ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?", ha interpelado, para comprometerse después a esclarecer "completamente" el llamado 'caso Pegasus'.

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Feijóo ha afirmado que "ningún miedo personal puede situarse por encima del interés nacional". "España no puede tener un presidente bajo chantaje, ni tampoco sin control alguno en una situación como esta", ha enfatizado, para subrayar que Ceuta no sufrió una crisis migratoria sino "una invasión que continúa".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

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