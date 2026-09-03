Estados Unidos-China, duelo de gigantes en el debut mundialista

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Berlín, 3 sep (EFE).- La Estados Unidos de Caitlin Clark, máxima favorita para conseguir el que sería su quinto oro mundial consecutivo, se enfrenta a China este viernes (14.15 horas CET) en el debut de la Copa del Mundo de Berlín, con una reedición de la pasada final de Sídney 2022.

Será la primera gran competición internacional con la absoluta para las grandes estrellas del torneo, Caitlin Clark, Paige Bueckers o Angel Reese, con una selección que lleva sin perder en un Mundial desde las semifinales de Brasil 2006.

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La pívot Li Yueru (2,01 m.), una de las mejores jugadoras chinas, anunció el miércoles que se pierde el Mundial por haber extraviado su pasaporte.

Así que todos los focos alumbran a la selección estadounidense, que se presenta a la cita intercontinental sin A’ja Wilson, una de las jugadoras más determinantes del mundo; además de las ausencias de Sabrina Ionescu o la base Kelsey Plum, que sí estuvieron en el pasado Mundial, del que la mencionada Wilson fue nombrada mejor jugadora.

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Ante la baja de la pívot cuatro veces MVP de la WNBA, será interesante ver qué plantean las norteamericanas para frenar el dominio en la pintura de China, que cuenta con dos auténticas torres: Han Xu (2,05 m.) y la joven de 19 años Zhang Ziyu, la más alta de la historia del baloncesto (2,20 m.).

Dos debutantes con la absoluta, Kiki Iriafen y Sonia Citron (ambas de las Washington Mystics), reemplazarán a las dos lesionadas (Wilson y Plum) y se incorporan a una plantilla que completan Aliyah Boston, Paige Bueckers, Caitlin Clark, Napheesa Collier, Kahleah Copper, Chelsea Gray, Rhyne Howard, Angel Reese, Breanna Stewart y Jackie Young.

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De aquella final de 2022 en Australia, que el ‘Team USA’ venció 61-83, sólo repetirán sobre el parqué la veterana Chelsea Gray, Kahleah Cooper y la legendaria Breanna Stewart.

Precisamente, si Estados Unidos levanta su 12º título, ‘Stewie’ igualará a Sue Bird con cuatro oros mundiales.

A diferencia del resto de selecciones, que llevan semanas concentradas (con las jugadoras disponibles que no estaban disputando la WNBA) preparando el torneo intercontinental, las de Kara Lawson completaron su primer entrenamiento juntas el 1 de septiembre.

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El renovado equipo estadounidense quiere repetir la hazaña que ya logró en la Copa del Mundo de Alemania 1998, cuando levantó el trofeo precisamente en el mismo pabellón, Max-Schmeling-Halle de Berlín, en el que debutará este viernes.

Por su parte, la selección china es un equipo irregular. Pese a su estilo disciplinado y colectivo, que les llevó a ser bronce del Campeonato Asiático en 2025, en los Juegos Olímpicos de París finalizaron en 9ª posición.

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Ambas selecciones están encuadradas en el Grupo D, junto con Italia y República Checa. EFE