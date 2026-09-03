El mediapunta Miguelete sale cedido a la UD Logroñés

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Sabadell (Barcelona), 3 sep (EFE).- El mediapunta Miguelete Ramírez, uno de los artífices del doble ascenso consecutivo del Sabadell, jugará esta temporada cedido en la Unión Deportiva Logroñés, según anunció el club catalán este jueves.

La cesión se cerró antes del final del mercado de fichajes, pero aún no se había hecho oficial porque faltaban unos documentos y por la disputa de la final de la Copa Catalunya, este miércoles, con victoria para el equipo de Ferran Costa contra el Barça Atlètic (2-1).

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Miguelete, de 25 años, llegó a la Nova Creu Alta hace dos años y ha sido protagonista en los ascensos a Primera Federación y a LaLiga Hypermotion (Segunda), con 16 goles en 68 partidos como arlequinado.

Antes había militado en el filial del Betis, el Peña Deportiva, el Atlético Sanluqueño, el Atlético Baleares y el Recreativo de Huelva, su último equipo antes de recalar en el Estadi de la Nova Creu Alta.

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A principios de julio renovó su contrato con el Sabadell hasta 2028 y ahora jugará un año a préstamo en Las Gaunas. EFE

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