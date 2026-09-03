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Alemania, primer examen para una España que sueña en grande

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Julia López

Berlín, 3 sep (EFE).- España, que vuelve ocho años después a un Mundial, debuta ante Alemania este viernes (17.45 horas CET) en un Berlín Arena que desde hace semanas colgó el cartel de “no hay entradas” para presenciar el duelo entre las anfitrionas y una selección española, tercera en el 'ranking' FIBA, que aspira al trono.

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Los recientes enfrentamientos entre ambas selecciones son favorables para ‘La Familia’, que se impuso con autoridad en el pasado Eurobasket (60-79), al igual que hace unas semanas, en los dos duelos de preparación que venció: 68-82, a puerta cerrada, y, en el primer amistoso veraniego, con un ajustado 60-65.

28 años después, las germanas vuelven a jugar un Mundial y sueñan con hacer historia delante de su público, que ha agotado las entradas para todos los partidos que disputará su selección en la fase de grupos.

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Tras anunciarse la baja de la estrella alemana Satou Sabally, las anfitrionas vuelcan sus esperanzas en Leonie Fiebich, doble MVP de la Liga Femenina Endesa y una de las baloncestistas más fiables del mundo gracias a su polivalencia, físico y excelente lanzamiento exterior.

El gran peligro alemán es el juego interior, que la selección de Miguel Méndez intentará contrarrestar con la presencia bajo los aros de Megan Gustafson, Raquel Carrera y la número tres del 'draft', Awa Fam, además de tratar de imponer su estilo de juego en transición y juego coral con rápida circulación de balón.

Otro de los duelos más interesantes será el reencuentro entre las compañeras de equipo en las Toronto Tempo, María Conde y Nyara Sabally; así como ver quién se hace con el ritmo de partido entre directoras de juego como Iyana Martín o Alexis Peterson.

Alemania cuenta en su plantilla con varias jugadoras conocidas para la afición española. Marie Gülich, leyenda de Valencia Basket, regresa a la competición internacional tras lesionarse la rodilla antes del pasado Eurobasket, la joven Frieda Bühner ha sido durante dos temporadas la líder del Movistar Estudiantes y Emily Bessoir firmó una gran temporada en Lointek Gernika.

Pese a que la selección no se clasificó para la última Copa del Mundo disputada en Sídney (Australia) en 2022, en los anteriores torneos que sí jugó 'La Familia', ganó tres medallas consecutivas: bronce en República Checa 2010, una histórica plata en Turquía 2014 y otro bronce en España 2018.

La capitana Alba Torrens estuvo presente en estos tres torneos y ahora quiere guiar a sus compañeras a por la cuarta medalla mundialista.

Este encuentro se antoja como el más importante del grupo A para la clasificación a la siguiente fase.

Sin apenas descanso, la selección española se enfrentará el sábado 5 a Mali (11.30 horas CET) y cerrará la fase de grupos ante Japón el día 7 de septiembre (17.45 horas CET). Por su parte, Alemania se enfrentará a las niponas en la segunda jornada (18.00 horas CET) y cerrará con las africanas (17.50 horas CET). EFE

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