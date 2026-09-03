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Alcaraz remonta a Faria y confirma que está de vuelta

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Redacción Deportes (EE.UU.), 2 sep (EFE).- Carlos Alcaraz encajó este miércoles su primer set en Nueva York desde 2024, pero levantó el partido ante el portugués Jaime Faria y se metió en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, confirmando que la lesión en su muñeca ya es cosa del pasado.

Alcaraz, número 3 del mundo, derrotó a Faria (n.72) por 4-6, 6-0, 6-3 y 6-2 en 2 horas y 40 minutos. El portugués logró ganarle a Alcaraz un set por primera vez desde que el neerlandés Botic van de Zandschulp le eliminó en la segunda ronda de 2024.

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Un año después, el murciano arrasó en Nueva York, donde solo cedió tres 'breaks' en todo el torneo.

En tercera ronda, Alcaraz se medirá al chino Yibing Wu (n.113), al que ya derrotó en el único precedente entre ambos, en el Masters 1.000 de Shanghái en 2024. Wu se deshizo este miércoles del australiano James Duckworth (n.71) en tres sets.

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Alcaraz se dirigió a su equipo muy frustrado con su saque. Era el primer set y Faria le acababa de romper el séptimo juego, que duró más de diez minutos, para tomar la primera ventaja del partido. Justo antes, Alcaraz había desperdiciado una ocasión de 'break'.

Con 4-3 arriba Faria voló con su potente saque, llevándose sus dos siguientes juegos en blanco. El portugués cerró la manga con un 81 % de puntos al primer saque y un 53 % al segundo, unas estadísticas que se hundirían muy pronto.

Alcaraz empezó sacando el segundo set y Faria se puso 15-40 con dos pelotas de 'break'. El portugués iba lanzado y los fantasmas sobrevolaban al murciano. Pero ese fue el punto de inflexión del partido: Alcaraz salvó las dos bolas y mantuvo su saque.

Y, acto seguido, castigó a Faria con un 'break'. A partir de ahí, Alcaraz convirtió el partido en un tormento para su rival. El segundo set lo ganó con un rosco (6-0) y a Faria le infligió cinco 'breaks' seguidos entre ese segundo y el tercer set.

Los errores (38) y las dobles faltas (11) se le acumularon al portugués, un jugador muy irregular, mientras Alcaraz volvía a sonreír en el estadio que más feliz ha sido.

Pese a eso, Alcaraz tuvo un número considerable de errores no forzados (29), algunos poco comunes en el murciano, como varias dejadas a la red.

Tras el rosco en el segundo set, Alcaraz se apuntó el tercero por 6-3 y el cuarto por 6-2, una respuesta fulminante a un inicio complicado.

Al final, Alcaraz terminó con 43 golpes ganadores por 29 errores no forzados, con un 72 % de puntos ganados en el primer saque y un 70 % en el segundo, así como un 80 % de puntos a la red. Números convincentes para el murciano.

"Tuve una bola de 'break' con una derecha bastante cómoda para mí, creo, pero la fallé. A partir de ahí, en ese juego, empecé a precipitarme. No me tomé el tiempo necesario, no tuve paciencia y creo que eso provocó que perdiera el saque", explicó Alcaraz en declaraciones a pie de pista.

"Después de eso, intenté mantenerme concentrado, estar tranquilo y pensar que las cosas buenas iban a volver a pasar. Así que intenté estar ahí todo el tiempo", añadió.

El de este miércoles fue el segundo partido de Alcaraz tras casi cinco meses apartado de las pistas por una lesión en la muñeca que sufrió en abril en Barcelona. EFE

(foto)

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