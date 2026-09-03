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Alcaraz: "Jugar cuatro sets ha sido muy bueno para mí"

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Redacción Deportes (EE.UU.), 2 sep (EFE).- Carlos Alcaraz aseguró este miércoles que haber disputado un partido a cuatro sets contra el portugués Jaime Faria ha sido "algo muy bueno" ya que le ha dado la oportunidad de ver cómo respondía su cuerpo tras cerca de cinco meses apartado de las pistas por una lesión.

"No voy a mentir, quería que terminase rápido, pero luego me he dado cuenta de que jugar cuatro sets era algo muy bueno para mí, porque me iba a permitir ponerlo todo a prueba físicamente: comprobar cómo respondía mi cuerpo, cómo me sentía y cómo me encontraré mañana después de un partido de cuatro sets", dijo.

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"Estoy contento de haber podido jugar un buen tenis durante los cuatro sets", añadió el español durante una rueda de prensa posterior a su victoria por 4-6, 6-0, 6-3 y 6-2 sobre Faria en 2 horas y 40 minutos.

Alcaraz, que en tercera ronda se enfrentará al chino Yibing Wu, un jugador que está por fuera del 'Top 100' de la ATP, también habló de las sus sensaciones tras la lesión, algo en lo que dijo no pensar una vez salta a la pista.

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"He estado entrenando con normalidad, golpeando la derecha con mucha libertad y sin pensar en la muñeca, ni durante los entrenamientos ni durante los partidos", dijo el murciano, que regresó a la competición en Nueva York tras casi cinco meses desde su lesión en abril en Barcelona.

"Sé que, una vez que entro en la pista, tengo que ir a por todas en cada golpe. Tengo que sentirme normal y golpear como lo hacía antes de la lesión. Y después, veremos qué pasa. Ahora mismo me siento genial. No hay ninguna razón para tener miedo y no golpear con normalidad", añadió. EFE

(foto)

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