Affengruber: "Me llevo del Elche momentos especiales, emociones inolvidables y recuerdos"

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Elche (Alicante), 3 sep (EFE).- El defensa internacional austríaco David Affengruber, traspasado este martes al Fulham inglés, aseguró que se lleva de su etapa en el Elche "momentos especiales, emociones inolvidables y recuerdos", después de dos temporadas en las que ha vivido el ascenso a Primera División y la permanencia en la máxima categoría.

El jugador, en un mensaje publicado en sus redes sociales, se despidió del club ilicitano, al que llegó hace dos temporadas y con el que ha vivido dos campañas de especial relevancia.

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"El Elche se ha convertido en mucho más que un simple capítulo de mi carrera", señaló el central, que recuerda su paso por el equipo ilicitano como una etapa "increíblemente emocional, exitosa, intensa y, sobre todo, valiosa".

El internacional austríaco apuntó que el Elche fue su primera experiencia en el extranjero y agradeció al club y a la ciudad que le hicieran sentir "como en casa" desde el primer día.

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"Espero que puedan sentir lo mucho que significaba para mí luchar por estos colores, esta ciudad y este club", añadió Affengruber en su despedida.

El futbolista concluyó su mensaje con un agradecimiento al club y a su afición. "Gracias, Elche. Gracias, Franjiverdes. Gracias por todo", sentenció el central, cuya venta ha dejado unos 12 millones de euros en las arcas del Elche. EFE

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