Xosé Ballesteros recibe el Homenaje Liber 2026 de los editores por su carrera profesional

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Barcelona, 2 sep (EFE).- La Junta Directiva de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) ha otorgado el Homenaje Liber 2026 al cofundador y director general de Kalandraka Editora, el editor y escritor Xosé Ballesteros Rey, por su trayectoria editorial.

Así lo ha anunciado este miércoles en un comunicado Fira de Barcelona, la institución organizadora de Liber, una feria de exportación, muestra y promoción de la edición en español que este año se celebrará del 29 de septiembre al 1 de octubre en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona.

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Con este reconocimiento, FGEE, también promotora de Liber, quiere destacar la trayectoria profesional y contribución al sector editorial de Ballesteros, especialmente en el ámbito de la literatura infantil y juvenil.

El homenaje tendrá lugar el próximo 30 de septiembre en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), durante la Gala Liber en el marco de las actividades organizadas con motivo de la Feria Internacional del Libro.

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Durante esta gala también se entregarán los Premios Liber 2026 a la Biblioteca Regional de Murcia, por su fomento de la lectura en bibliotecas abiertas al público; a la serie 'Anatomía de un instante', como mejor adaptación audiovisual, y al suplemento ABC Cultural, por su fomento de la lectura en medios de comunicación.

También recibirá este galardón el escritor cubano Leonardo Padura, en calidad de autor hispanoamericano más destacado, mientras que el Premio Boixareu Ginesta a la librería del año será para Casa Anita de Barcelona.

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Xosé Ballesteros Rey es editor, escritor, traductor y especialista en literatura infantil y juvenil, cofundó Kalandraka Editora en 1998, que fue reconocida con el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial en 2012.

El premiado también dirige los sellos editoriales Cuatro Lunas y Faktoría K de Libros, integrados en la estructura de Kalandraka, con un catálogo que supera los 800 títulos.

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Como autor, ha publicado obras como 'Talego', distinguida con el Premio Manuel García Barros de Novela en 1993, y 'Viaje a la morada de los dioses', y dentro de su producción para el público infantil destacan 'El pequeño conejo blanco', 'Tío Lobo' e 'Imagina Animales'.

Ballesteros fue también presidente de la Asociación Galega de Editoras entre 2016 y 2020, y vocal de la Junta Directiva de la FGEE entre 2018 y 2021. Asimismo, ha formado parte del jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras en varias ediciones.

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Liber prevé reunir dentro de un mes a 250 editoriales y empresas del sector que presentarán sus novedades y fondos bibliográficos, además de productos y servicios relacionados con la comercialización y distribución del libro. EFE