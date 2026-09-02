Temas del día de EFE España del jueves 3 de septiembre de 2026

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Madrid - La esperada comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso para informar de la gestión de la crisis en Ceuta se celebra en un ambiente de máxima crispación política, entre críticas de la oposición y de los socios del Ejecutivo y con el foco en el papel de Marruecos tras el informe de la Policía que apunta a una implicación de agentes marroquíes en la planificación de la entrada masiva en la ciudad autónoma.

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VIOLENCIA SEXUAL

Las Palmas de Gran Canaria - Una juez de Las Palmas de Gran Canaria comienza el juicio contra los futbolistas Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez, Andrés García y Raúl Asencio por el caso del vídeo sexual que los tres primeros grabaron y difundieron en grupos de WhatsApp en 2023, presuntamente sin permiso de las dos mujeres que aparecen en las imágenes.

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ENFERMEDADES LABORALES

Madrid - Una vuelta planificada al trabajo, con objetivos realistas, prioridades claras y espacios de escucha en las empresas, son algunos de los consejos que los expertos apuntan para atajar el desgaste laboral o 'burnout', un fenómeno que tiende a acrecentarse tras el verano.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios 8021165660)

ESPAÑA OSCAR

Madrid - La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas revela este jueves las tres películas preseleccionadas para optar a representar a España en la edición 99 de los premios Oscar en la categoría de mejor película internacional. Lo anunciará la actriz Miriam Garlo ('Sorda'), acompañada por el presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite.

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ARQUEOLOGÍA MOSAICOS

Sevilla - El hallazgo de un nuevo mosaico romano, del que se conservan unos 40 metros cuadrados, en el sótano del Ayuntamiento de Écija (Sevilla) hace que esta ciudad, con veinte hallados solo en los últimos 25 años, de los que se conservan 400 metros cuadrados, sea una de las urbes con más mosaicos del Imperio.

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LITERATURA NOVEDADES

Madrid - El escritor peruano Santiago Roncagliolo presenta en rueda de prensa 'El pastor y los lobos', donde narra los entresijos de la elección del papa León XIV y cómo abordó los escándalos de abusos sexuales en la Iglesia en Perú antes de llegar al Vaticano, una historia que el escritor enlaza con la suya propia.

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MÚSICA WATERBOYS

Valencia - La banda británica The Waterboys ofrece en València su único concierto de este año en España y presenta su revisión especial, con Steve Earle como invitado de lujo, de 'Fisherman's blues', uno de su álbumes más icónicos, de su etapa creativa más prolífica y que redifinió el folk-rock irlandés hace casi 40 años. Carlos Bazarra.

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TIEMPO CALOR

Madrid - El episodio de calor extremo de esta semana mantiene en aviso naranja por altas temperaturas a Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura y aviso amarillo por la misma razón en otras ocho comunidades, en un jueves en el que los termómetros amenazan con superar los 35 grados en el interior peninsular y los 40 en los valles del Guadalquivir y del Guadiana.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:00h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante el pleno del Congreso, en sesión extraordinaria, para informar de la actuación del Ejecutivo ante la crisis migratoria en Ceuta. Congreso de los Diputados. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo) (Directo)

11:45h.- Sevilla.- PARTIDOS POR ANDALUCÍA.- El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, atenderá a los medios de comunicación en la sede de IU Huelva, antes de desplazarse a Berrocal, donde mantendrá un encuentro en el Ayuntamiento con el alcalde y colectivos ciudadanos del municipio. Sede de IU Huelva (C/ Puerto, 12, 1º).

ECONOMÍA

Madrid.- CORREOS MOVILIZACIONES.- Comienzan las movilizaciones convocadas por CSIF, hasta el 17 de septiembre, ante las jefaturas de Correos en España. Las concentraciones se sucederán en Cataluña, Santander, Palma, Sevilla o Canarias, entre otros lugares. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Madrid.- TRANSPORTE FERROVIARIO.- El INE publica la estadística sobre transporte ferroviario del segundo trimestre de 2026, que detalla el número de mercancías y pasajeros transportados, así como los accidentes registrados. (Texto) (Audio) (Infografía)

10:30h.- Salamanca.- FERIA AGROPECUARIA.- La Feria Salamaq, una de las citas ganaderas más importantes de España, abre una edición en la que se debatirá sobre el momento clave que vive el sector y en la que se analizará el papel de la mujer al celebrarse en 2026 el Año Internacional de las Mujeres Agricultoras. Feria de Muestras de Salamanca. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Barcelona.- PUERTO BARCELONA.- El ministro de Transportes, Óscar Puente, y el conseller catalán de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, inauguran las nuevas grúas de la terminal de contenedores Hutchison Ports BEST, junto al presidente del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell. World Trade Center, moll de Barcelona (aparcamiento de la estación sur de cruceros).

12:00h.- Madrid.- SISTEMA PENSIONES.- Cuatro jubilados entregan en el Congreso más de 50.000 firmas para pedir la eliminación de los coeficientes reductores para quienes accedan a la jubilación anticipada con más de 40 años cotizados.

17:45h.- Ávila.- JORNADAS MEDIEVALES.- Apertura de las XXIX Jornadas Medievales de Ávila–La Ciudad de las Tres Culturas, el evento turístico más importante del año en la capital abulense, que espera recibir hasta el domingo en torno a 130.000 visitas. Plaza de Nalvillos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

10:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- VIOLENCIA SEXUAL.- Comienza el juicio contra los futbolistas Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez, Andrés García y Raúl Asencio por el caso del vídeo sexual que los tres primeros grabaron en 2023, presuntamente sin permiso de las dos mujeres que aparecen en las imágenes (los procesados comparecen por vídeoconferencia desde sus localidades de residencia). Plaza número 5 de lo Penal del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria (Ciudad de la Justicia) (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:15h.- Madrid.- CASO HIDROCARBUROS.- El juez Santiago Pedraz interroga como testigos a Cristian y Rubén Corvillo, dos hermanos vinculados con el PSOE, en la causa por un fraude de hidrocarburos contra el empresario Víctor de Aldama, al considerar la acusación popular que sociedades vinculadas a ellos "recibieron pagos millonarios procedentes de las sociedades interpuestas que presuntamente participaron en el fraude del IVA". Calle García Gutiérrez s/n. (Texto)

SOCIEDAD

09:30h.- Madrid.- VUELTA COLE.- La ONG Educo presenta su informe anual 'Vuelta al cole, ¿vuelta al comedor?', con el que quiere poner de manifiesto la desigualdad en el acceso a las becas comedor y el esfuerzo que supone para las familias con menos recursos este servicio educativo. Plaza del Carmen. (Texto)

10:00h.- Madrid.- SISTEMA DEPENDENCIA.- La Comisión de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Senado debate y vota la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, paso previo a su aprobación por el Pleno de la Cámara Alta. Senado. (Texto)

10:30h.- Madrid.- SOCIEDAD HEMATOLOGÍA.- La Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia (AEAL) organiza un encuentro con periodistas centrado en el mieloma múltiple, con el objetivo de abordar la situación actual de la enfermedad. Calle Aravaca, 12.

11:45h.- Villaviciosa de Odón (Madrid).- TELEVISIÓN CONCURSOS.- Telecinco presenta su nuevo concurso 'Rueda la letra', con Carlos Sobera, presentador del formato, además de los primeros concursantes, entre otros. Estudios Mediaset en Villaviciosa de Odón (C/ Electricistas, 11). (Texto)

12:00h.- Madrid.- TIEMPO CALOR.- Informe del Observatorio de Sostenibilidad sobre calor extremo y desigualdad en España en 2026. (Texto)

CULTURA Y TENDENCIAS

10:00h.- Pamplona.- SALÓN CÓMIC.- Presentación en rueda de prensa de la XVII edición del Salón del Cómic de Navarra. Condestable. (Texto)

10:30h.- Madrid.- ESPAÑA OSCAR.- La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas dará a conocer las tres películas seleccionadas para optar a representar a España en la próxima edición de los Oscar. Academia de Cine. Zurbano 3. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- MENORES ROBADOS.- La artista Espe Pons presenta en el Parlamento de Canarias su exposición 'Cosmos' con la que el Gobierno de Canarias quiere conmemorar el Día en Memoria de los Menores Robados y sus Familias. Parlamento de Canarias. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- MODA MADRID.- Asier Labarga, director de la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y Alfonso Cabello, viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias y presidente de Proexca, presentan las nueve firmas y diseñadores del archipiélago que darán a conocer sus propuestas en la pasarela madrileña Forbes House Madrid — Calle Amador de los Ríos, 5.

11:30h.- Madrid.- TEATRO JOGLARS.- Els Joglars presenta en su 65 aniversario el espectáculo 'El retablo de las maravillas' en el Teatro Fernán Gómez, con la presencia de Albert Boadela y Ramón Fontseré, entre otros. Teatro Fernán Gómez. (Foto)

12:00h.- Madrid.- LITERATURA NOVEDADES.- Rueda de prensa del escritor peruano Santiago Roncagliolo para presentar 'El pastor y los lobos' (Seix Barral). Hotel Casa de las Artes (calle Atocha, 83), en la sala CINE. (Texto)

12:00h.- Santander.- UIMP CLAUSURA.- La Universidad Internacional Menéndez Pelayo celebra el acto de clausura de los Cursos de Verano 2026, Además, se hará entrega del XXXVI ‘Premio Internacional Menéndez Pelayo’ al catedrático de Historia de la Ciencia y Académico de la Real Academia de la Lengua, José Manuel Sánchez Ron, y de la Medalla de Honor de la UIMP al catedrático de Economía Aplicada y director de Economía y Políticas de Salud de Funcas, Félix Lobo Aleu. Palacio de la Magdalena. (Texto) (Foto)

22:00h.- Marbella (Málaga).- PREMIOS JUVENTUD.- El festival Starlite de Marbella (Málaga) acoge la gala de entrega de la vigésimo tercera edición de los Premios Juventud, que sale de América y se celebra por primera vez en Europa. Auditorio Starlite (Texto) (Foto) (Vídeo). EFE

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