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Sacristán homenajea en el Romea barcelonés a Fernán Gómez con 'El hijo de la cómica'

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Barcelona, 2 sep (EFE).- El actor José Sacristán regresa al Teatre Romea de Barcelona desde este miércoles y hasta el 4 de octubre con 'El hijo de la cómica', el homenaje a su amigo Fernando Fernán Gómez a partir de las memorias 'El tiempo amarillo 1921-1943'.

En la obra, Sacristán, que adapta y dirige el texto, se pone en la piel de 15 personajes, todos de la órbita del Fernán Gómez adolescente, para explicar todas aquellas anécdotas que el actor le contó a lo largo de sus años de amistad.

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"Nunca he hecho nada tan personal. Es el homenaje a un amigo y a un maestro en el que procuro que al espectador le ocurra lo que me ocurría a mí cuando Fernando me contaba las cosas de su vida", ha detallado Sacristán en un encuentro con la prensa.

El actor ha incidido en que, más allá de un homenaje al también director de cine y teatro, dramaturgo, guionista y novelista español, asimismo lo es a "un tiempo, una gente, una manera de sobrevivir y de entender la vida desde el trabajo y el esfuerzo sin perder las aspiraciones de una vida más digna".

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"Tiene mucho de pequeño episodio nacional, de Baroja, Galdós y Barea", ha seguido Sacristán, que ha admitido que su mayor miedo con este espectáculo era convertirlo en "Mari Carmen y sus muñecos" al no acertar con "el perfil y la esencia del mensaje", a la vez que no quería caer ni en "ternurismo" ni en "fáciles concesiones a la emoción".

En cuanto a la aproximación a su amigo, el actor ha subrayado que nunca ha pretendido imitar a Fernán Gómez -"antes monja", ha indicado-, aunque ha reconocido que "a veces aparece un ramalazo" y que "hay una línea de comportamiento actoral que marca la línea de cada personaje".

Para el actor de Chinchón (Madrid), el permiso para materializar 'El hijo de la cómica' nació a partir de 'Viaje a ninguna parte', película de 1986 de Fernán Gómez en la que Sacristán interpretó al cómico Carlos Galván.

"La obra comienza con unas imágenes y unos sonidos de esa película, lo que sitúa la escena en el mundo de los cómicos, gente de a pie que lucha por el garbanzo de cada día, y me autorizo a contar esta historia porque me hice cargo de un personaje creado por Fernando que propone una atmósfera que coloca al espectador en un terreno histórico y económico de una gente que trata de sacar la cabeza como puede de donde puede", ha añadido Sacristán.

El madrileño también ha recordado el inicio de su amistad con el cineasta, que comenzó en el trabajo y cristalizó gracias a la intervención de la actriz Emma Cohen, segunda pareja de Fernán Gómez.

"Estoy hasta el coño de que el uno me hable del otro y el otro del uno porque sois unos tímidos de mierda", le soltó la actriz, que intercedió para que ambos coincidieran fuera de los rodajes, y a partir de ahí "todos los fines de año y cumpleaños".

Para el director del teatro y actor Josep Maria Pou, que ha destacado algunos paralelismos entre las adolescencias de Sacristán y Fernán Gómez, esta nueva entrega del actor es una muestra de "confianza y lealtad" hacia el Romea, ya que ha participado en cinco de sus seis últimas temporadas con 'Señora de rojo sobre fondo gris' de Miguel Delibes; 'La colección', de Juan Mayorga; y, ahora, 'El hijo de la cómica'. EFE

gcm/rq

(foto) (vídeo) (audio)

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