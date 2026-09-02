Prisión provisional para el conductor del accidente en Mallorca en el que murió una joven

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Palma, 2 sep (EFE).- La magistrada de instrucción del Tribunal de Instancia de Manacor ha acordado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el conductor detenido por el accidente ocurrido en la carretera de Porto Cristo, en Mallorca, en el que falleció una joven de 23 años.

El hombre está investigado inicialmente por presuntos delitos de homicidio por imprudencia, lesiones y contra la seguridad vial, ha informado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

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El accidente se produjo sobre las 23.46 horas del pasado domingo, a la altura del kilómetro 7,650 de la carretera Ma-4020, que une las localidades de Porto Cristo y Manacor.

El vehículo, un Volkswagen modelo Lupo, se salió de la vía por el margen izquierdo y posteriormente volcó. Los importantes daños en el habitáculo hicieron necesaria la intervención de los bomberos para extraer a los heridos.

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Como consecuencia del accidente falleció una joven de 23 años y nacionalidad española, mientras que otro ocupante, un hombre de 41 años, resultó herido grave y fue trasladado a Hospital Universitario Son Espases, en Palma, tras activarse el código politrauma grave para alertar al centro de la llegada del paciente.

El tercer ocupante del coche siniestrado, de 35 años, sufrió heridas leves y fue trasladado al Hospital de Manacor.

La Guardia Civil detuvo al conductor como presunto autor de un delito de homicidio por imprudencia, dos delitos de lesiones y un delito contra la seguridad vial.

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Tras pasar este miércoles por la mañana a disposición judicial, la magistrada ha decretado su ingreso en prisión provisional. EFE