Parrott: "Jugar en España y en este club tan grande es un sueño"

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Sevilla, 2 sep (EFE).- El delantero irlandés Troy Parrott afirmó este miércoles, en su presentación como futbolista del Real Betis, que "jugar en España es un sueño, sobre todo hacerlo en este club tan grande", aunque admitió que en este momento, al estar recién llegado, todo le resulta "distinto a los sitios" en los que ha "estado antes".

Parrott destacó, tras sus primeras semanas en el Betis, el "ambiente increíble que genera la afición", cómo vivió en "el primer partido en casa" que presenció, la victoria por 1-0 ante la Real Sociedad, y aseguró que "la adaptación está siendo divertida porque es un reto en lo personal", aunque "con los compañeros de equipo tomará algo de tiempo conocerse".

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El atacante isleño, de 24 años, alabó al resto del plantel al ser futbolistas que "tienen mucha calidad", algo que "facilitará las cosas" y con quienes comparte el "objetivo para la temporada de jugar bien y dejar unos cuantos buenos recuerdos en los aficionados", sobre todo "en unos cuantos partidos especiales" que tiene "muchas ganas de jugar".

Troy Parrott, fichado al AZ Alkmaar, insistió en que "en las semanas" que lleva aquí se ha "dado cuenta de que el nivel del equipo es muy alto, así que quien quiera jugar, deberá hacerlo muy bien", un mandamiento que sirve también para el puesto de ariete, donde "la competencia con Cucho (Hernández) ayuda a mejorar el equipo".

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El ariete dublinés explicó que el entrenador chileno Manuel Pellegrini le ha "pedido, como delantero, algo muy simple: que marque goles", y dijo que para ello ha venido al país que le "convenía, una potencia futbolística con una magnífica Liga", además de subrayar que ha recalado en Sevilla, "una ciudad preciosa en la que se vive muy bien". EFE

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