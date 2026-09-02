Mónica García ve "indudable" la responsabilidad de Marruecos en la crisis de Ceuta

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Madrid, 02 sep (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha considerado que se debe investigar la credibilidad del informe policial que apunta que agentes marroquíes guiaron la entrada masiva de migrantes a Ceuta, si bien ha reiterado que "es indudable" que hay una responsabilidad, por acción u omisión, de Marruecos en la crisis migratoria en la ciudad autónoma.

Según la ministra y líder de Mas Madrid, de confirmarse el informe policial España debería tener un "papel contundente" y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tendrá que pedir explicaciones.

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"Tendremos que ver el informe y tendrá que pedir el ministro del Interior todas las explicaciones. En función de si eso se confirma, creo que España tiene que tener un papel contundente", ha señalado la ministra de Sanidad este miércoles en declaraciones a RNE.

García respondía así al ser preguntada por el informe de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras remitido a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, que señala que la entrada masiva de decenas de miles de personas en Ceuta "fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto del migratorio".

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Ha abogado por investigar la credibilidad de dicho informe que, en su opinión, de ser verdad, sería "grave" y apuntaría a "una responsabilidad directa de Marruecos".

"Nosotros siempre hemos dicho que es indudable que hay una responsabilidad por acción u omisión de Marruecos, aliado de Trump y Netanyahu", ha añadido la ministra, que considera que se produjo una labor de desestabilización de la soberanía nacional y del Gobierno de España.

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Respecto a las manifestaciones convocadas para esta jornada por la crisis de Ceuta, la ministra ha afirmado que hay que diferenciar las que son legítimas, para apoyar al pueblo ceutí, de las que se llevan a cabo con "intenciones políticas, de remover el suelo político y de culpar al Gobierno de España".

En ese sentido, ha señalado que hay organizaciones políticas que han utilizado el sufrimiento y el miedo legítimo de la población ceutí para alentar "sus reivindicaciones más racistas y xenófobas". EFE

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