Meritxell Batet: El feminismo solo avanza cuando aumenta la igualdad en toda la sociedad

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Santander, 2 sep (EFE).- La expresidenta del Congreso de los Diputados Meritxell Batet ha asegurado este miércoles que el feminismo "solo avanza en democracia" y que la democracia, a su vez, "solo avanza cuando se aumenta la igualdad para el conjunto de la ciudadanía".

Batet ha participado en el ciclo 'Referentes en femenino', organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por el que ya han pasado la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, la periodista Pepa Bueno, o la fiscal general del Estado, Teresa Peramato.

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La expresidenta del Congreso y exministra, que actualmente dirige la Fundación Avanza, ha sostenido que cuando se habla de igualdad se habla desde la "excepcionalidad", algo que ha considerado "muy agotador" porque, a su parecer, da la impresión de que para llegar a un sitio y conquistar algún ámbito hace falta "excelencia y brillantez".

"Yo quiero que mujeres mediocres lleguen a puestos, porque hay muchos hombres mediocres que llegan a lo más alto", ha reclamado.

A su juicio, cuando etiquetan a las mujeres como víctimas o heroínas, implica una carga más de las que se van acumulando, y cree que esas cargas, aunque son poco visibles o explicitas, pesan y se sienten.

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La expresidenta del Congreso ha reivindicado que cuando se habla de feminismo no se habla de conquista de derechos, sino de conquista y ensanchamiento del concepto de ciudadanía, porque "cuando hay más igualdad entre mujeres y hombres quiere decir que hay más democracia".

"El feminismo no es una cosa de las mujeres para las mujeres", ha apostillado, sino del conjunto de la sociedad, por lo que para avanzar se necesita que toda la sociedad se sienta comprometida con ello.

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"Yo soy ciudadana antes que mujer y como ciudadana quiero los derechos que me corresponden", ha subrayado, recordando a Clara Campoamor y su labor para la igualdad de las mujeres y el sufragio femenino.

Para Batet hay un "retroceso" en el feminismo porque ya no se toma como "legítimo" o "algo a defender", una cuestión que sucede a nivel global.

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