Espana agencias

Manuel Carrasco: Uno nunca para del todo, porque la música es lo que mueve mi mundo

Guardar

Marbella (Málaga), 2 sep (EFE).- El cantante y compositor onubense Manuel Carrasco, que participará en los Premios Juventud, que se celebran este jueves en Marbella, ha reconocido a EFE este miércoles que, a pesar del parón que anunció en España hasta 2028, "uno nunca para del todo", porque la música es lo que "mueve" su mundo.

Carrasco ha destacado que continuará con su actividad musical en Latinoamérica, que se le verá "en alguna cosita" y que no dejará de hacer canciones, aunque va a estar "un poquito más para Latinoamérica".

PUBLICIDAD

Ha asegurado que seguirá "sacando música", aunque parará "un poquito" con los conciertos en España. Ha sido una decisión meditada porque tiene que dedicarle “un poquito de tiempo a aquello”.

“Vitalmente es algo que tenía en mente desde hace tiempo”, aunque España es su país, aquí está su familia y aquí lo tiene "todo", de forma que "una cosa no se cambia por otra”.

PUBLICIDAD

Con la mirada puesta en América, el onubense actúa esta semana en Marbella en la veintitrés edición de los Premios Juventud, que este año se celebran por primera vez en Europa, y realizará también un especial para la cadena TelevisaUnivisión desde el escenario de Starlite.

Se ha mostrado “muy ilusionado” con estos nuevos proyectos y ha garantizado que está dispuesto “una vez más, a darlo todo, como sale del corazón”.

Manuel Carrasco ha colaborado recientemente con el cantante colombiano Camilo y con Juanes, a quien conoce desde hace mucho tiempo y ha sido “muy bonito compartir” con ellos.

Ha celebrado tener la suerte de encontrarse con gente con la que conecta y con la que “hay buena vibra”.

“La música tiene eso de especial, que te encuentras con almas bonitas” y no sólo te acaba uniendo con otros artistas, también con el público “y eso es precioso”, ha añadido.

Al niño que fue, lleno de miedos e inseguridades, le da las gracias y se las seguirá dando toda la vida porque “ahí es donde empezó esa primera llama”, ha recordado en relación a sus comienzos en la música.

“Yo sabía muy poco al principio -no es que sepa mucho ahora-", comenta entre risas, pero siente que “fue el más valiente de todos porque teniendo muy poco recorrido pudo afrontar todos esos miedos”.

Ese niño es quien lo sigue acompañando de alguna manera y “es el que mantiene la ilusión más despierta que nunca”, ha indicado.

En cuanto a la responsabilidad de la música y los músicos con la sociedad y las nuevas generaciones, es consciente de que son “un altavoz y personajes públicos”, algo que “es importante”.

Aunque “uno no va dando lecciones de nada”, sí intenta “tener buen corazón con la gente" ya que es como cree que la gente lo tiene con él: "En ese aspecto tengo mucha suerte", ha añadido.

También trata de dar ejemplo, en la medida de lo posible, no solo en las canciones que escribe y en la manera en la que las transmite, sino “en la manera de proceder en la vida”. EFE

eg/ebg/bfv/ram

(Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El precio de volver a lo más alto: el Deportivo y el Racing rompen las reglas y elevan su apuesta para asentarse en Primera División

Entre los dos han gastado casi 50 millones de euros, situándose en la segunda cifra más alta desde la pandemia para unos recién ascendidos

El precio de volver a lo más alto: el Deportivo y el Racing rompen las reglas y elevan su apuesta para asentarse en Primera División

El informe policial sostiene que la entrada de migrantes en Ceuta se produjo con agente marroquíes “guiando el cruce a través del agua”

El documento de 55 páginas sostiene que existió una “planificación previa” desde Marruecos ante la llegada masiva de 70.000 personas en las últimas 48 horas del mes de julio

El informe policial sostiene que la entrada de migrantes en Ceuta se produjo con agente marroquíes “guiando el cruce a través del agua”

Vuelta al cole 2026-2027 en la Región de Murcia: calendario del curso, festivos y consejos

Los alumnos murcianos de Infantil y Primaria volverán a las aulas el próximo 8 de septiembre

Vuelta al cole 2026-2027 en la Región de Murcia: calendario del curso, festivos y consejos

Última hora de la crisis en Ceuta, en directo: La Policía desmiente que el informe culpe a Marruecos de la entrada de más de 70.000 migrantes

A un mes de la entrada masiva de migrantes a Ceuta, el descontento por el colapso persistente y las versiones contradictorias del Ejecutivo desembocan en protestas coincidiendo con el día de la ciudad autónoma, mientras un nuevo informe agrava la crisis política

Última hora de la crisis en Ceuta, en directo: La Policía desmiente que el informe culpe a Marruecos de la entrada de más de 70.000 migrantes

La vida de Victoria Martín, madrina de ‘El Grand Prix’: de conocer al Papa Francisco a triunfar con la comedia en el festival de Cannes

La guionista llega al programa de RTVE para batirse en duelo con Miguel Maldonado

La vida de Victoria Martín, madrina de ‘El Grand Prix’: de conocer al Papa Francisco a triunfar con la comedia en el festival de Cannes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El informe policial sostiene que la entrada de migrantes en Ceuta se produjo con agente marroquíes “guiando el cruce a través del agua”

El informe policial sostiene que la entrada de migrantes en Ceuta se produjo con agente marroquíes “guiando el cruce a través del agua”

Última hora de la crisis en Ceuta, en directo: La Policía desmiente que el informe culpe a Marruecos de la entrada de más de 70.000 migrantes

Las preguntas incómodas que Pedro Sánchez debe contestar en el Congreso sobre Ceuta: del informe policial al papel de Marruecos

Villa de lujo con vistas a la pista de la Fórmula 1 de Madrid a 17.703 euros tres noches: denuncian que el Ayuntamiento permite alquileres turísticos en pisos que no tienen licencia

El aviso de la Policía Nacional que desmonta la versión de Marlaska: alertó un día antes del “riesgo extremo” de entradas a nado a Ceuta desde Marruecos

ECONOMÍA

El Gobierno moviliza 90 millones más para abaratar el alquiler en 317 municipios: estas son las regiones que recibirán las ayudas

El Gobierno moviliza 90 millones más para abaratar el alquiler en 317 municipios: estas son las regiones que recibirán las ayudas

Los juzgados confirman la Ley de Propiedad Horizontal: un propietario puede reclamar la restitución de una zona común si la comunidad no actúa

563 euros de diferencia al mes: así cambia la pensión media en España según la comunidad autónoma donde viva el jubilado

Qué día se cobra el Ingreso Mínimo Vital en septiembre de 2026: fecha en CaixaBank, Unicaja, BBVA, Santander...

España pierde fuelle como potencia del automóvil: el superávit comercial se desploma un 41% en el primer semestre

DEPORTES

El precio de volver a lo más alto: el Deportivo y el Racing rompen las reglas y elevan su apuesta para asentarse en Primera División

El precio de volver a lo más alto: el Deportivo y el Racing rompen las reglas y elevan su apuesta para asentarse en Primera División

Imputado el líder de una banda que planeaba secuestrar y agredir a Mbappé debido a su patrimonio económico

Jaime Faria, el apasionado del fútbol y del Sporting de Portugal, que cargó contra la grada del US Open y ahora se enfrenta a Carlos Alcaraz

De Asencio a Ronaldo, Rooney, Lloris o Phelps: las estrellas del deporte que acabaron condenadas por conducir borrachas

F1 Gran Premio de España 2026: estas son las mejores gradas del circuito en Madrid