Manuel Carrasco: Uno nunca para del todo, porque la música es lo que mueve mi mundo

Guardar

Marbella (Málaga), 2 sep (EFE).- El cantante y compositor onubense Manuel Carrasco, que participará en los Premios Juventud, que se celebran este jueves en Marbella, ha reconocido a EFE este miércoles que, a pesar del parón que anunció en España hasta 2028, "uno nunca para del todo", porque la música es lo que "mueve" su mundo.

Carrasco ha destacado que continuará con su actividad musical en Latinoamérica, que se le verá "en alguna cosita" y que no dejará de hacer canciones, aunque va a estar "un poquito más para Latinoamérica".

PUBLICIDAD

Ha asegurado que seguirá "sacando música", aunque parará "un poquito" con los conciertos en España. Ha sido una decisión meditada porque tiene que dedicarle “un poquito de tiempo a aquello”.

“Vitalmente es algo que tenía en mente desde hace tiempo”, aunque España es su país, aquí está su familia y aquí lo tiene "todo", de forma que "una cosa no se cambia por otra”.

PUBLICIDAD

Con la mirada puesta en América, el onubense actúa esta semana en Marbella en la veintitrés edición de los Premios Juventud, que este año se celebran por primera vez en Europa, y realizará también un especial para la cadena TelevisaUnivisión desde el escenario de Starlite.

Se ha mostrado “muy ilusionado” con estos nuevos proyectos y ha garantizado que está dispuesto “una vez más, a darlo todo, como sale del corazón”.

PUBLICIDAD

Manuel Carrasco ha colaborado recientemente con el cantante colombiano Camilo y con Juanes, a quien conoce desde hace mucho tiempo y ha sido “muy bonito compartir” con ellos.

Ha celebrado tener la suerte de encontrarse con gente con la que conecta y con la que “hay buena vibra”.

“La música tiene eso de especial, que te encuentras con almas bonitas” y no sólo te acaba uniendo con otros artistas, también con el público “y eso es precioso”, ha añadido.

PUBLICIDAD

Al niño que fue, lleno de miedos e inseguridades, le da las gracias y se las seguirá dando toda la vida porque “ahí es donde empezó esa primera llama”, ha recordado en relación a sus comienzos en la música.

“Yo sabía muy poco al principio -no es que sepa mucho ahora-", comenta entre risas, pero siente que “fue el más valiente de todos porque teniendo muy poco recorrido pudo afrontar todos esos miedos”.

PUBLICIDAD

Ese niño es quien lo sigue acompañando de alguna manera y “es el que mantiene la ilusión más despierta que nunca”, ha indicado.

En cuanto a la responsabilidad de la música y los músicos con la sociedad y las nuevas generaciones, es consciente de que son “un altavoz y personajes públicos”, algo que “es importante”.

PUBLICIDAD

Aunque “uno no va dando lecciones de nada”, sí intenta “tener buen corazón con la gente" ya que es como cree que la gente lo tiene con él: "En ese aspecto tengo mucha suerte", ha añadido.

También trata de dar ejemplo, en la medida de lo posible, no solo en las canciones que escribe y en la manera en la que las transmite, sino “en la manera de proceder en la vida”. EFE

PUBLICIDAD

eg/ebg/bfv/ram

(Foto) (Vídeo)