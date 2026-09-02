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Leire Baños, operada de su grave lesión en la rodilla derecha

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Bilbao, 2 sep (EFE).- La jugadora del Athletic Club Leire Baños ha sido operada "con éxito" de la rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha que sufrió el pasado 1 de agosto en el primer amistoso de la pretemporada.

Según el parte médico publicado por el Athletic, Baños recibirá el alta médica "en las próximas horas" y regresará a su domicilio para comenzar un periodo de recuperación que la mantendrá de baja prácticamente durante toda la temporada.

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La centrocampista guipuzcoana se produjo esta grave lesión cuando apenas habían transcurrido dos minutos del test que hace un mes enfrentó al equipo rojiblanco con el Deportivo Abanca en la localidad asturiana de Luanco.

De cara al encuentro que enfrentará al Athletic con el Logroño United el próximo domingo en Las Gaunas, además de Baños, el técnico del conjunto bilbaíno, Víctor Martín, tampoco pondrá contar con las internacionales sub 20 Daniela Agote y Elene Gurtubay ni con la lesionada Ane Elexpuru. EFE

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ibn/jmv/apa

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