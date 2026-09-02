Las Guerreras jugarán dos amistosos contra Alemania en Granollers a final de septiembre

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Madrid, 2 sep (EFE).- La selección española femenina de balonmano disputará dos partidos amistosos contra Alemania, actual subcampeona del mundo, en Granollers (Barcelona) los próximos días 25 y 27 como preparación para el Europeo que tendrá lugar en diciembre.

Cinco meses después de su último partido, las Guerreras volverán a la competición con el doble enfrentamiento ante el combinado germano, que obtuvieron la medalla de plata en el campeonato mundial del pasado año tras perder en la final ante Noruega.

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El seleccionador, Joaquín Rocamora, ha convocado a 18 jugadoras, que se concentrarán en Granollers del 21 al 27 de este mes, informa la Real Federación Española de Balonmano en un comunicado.

Los amistosos ante Alemania servirán para preparar el Europeo de diciembre, donde España jugará en la primera fase contra Dinamarca, Turquía y Grecia en la ciudad turca de Antalya.

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Antes de trasladarse a Granollers, las Guerreras llevarán a cabo una primera estancia del 17 al 20 en la también localidad barcelonesa de Calella con 18 jugadoras en el marco del llamado 'Proyecto 2029', donde conviven jugadoras de la órbita absoluta con jóvenes talentos de categorías inferiores.

"Tenemos muchas ganas de volver a juntarnos. Va a ser una semana para recuperar sensaciones y volver a recuperar todo el trabajo que establecimos tanto en marzo como en abril. Tenemos el foco y la atención puestos en intentar ser mejores, en desarrollarnos como grupo y en prepararnos para el Europeo", señala Rocamora en el comunicado.

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La convocatoria para los amistosos contra Alemania la componen las siguientes jugadoras:

Portería: Maddi Aalla (Alba Fehérvár KC) y Nicole Morales (Elche).

Central: Alicia Fernández Fraga (Zaglebie Lubin), Elba Álvarez (Bera Bera) y Paola Bernabé Cobos (Elche).

Lateral derecho: Aitana Santomé (CSM Targu Jiu) y Belén Rodríguez Lario (Elche).

Lateral izquierdo: Danila So Delgado (Gloria Bistrita), María Gomes (Minaur Baia Mare) y Carmen Arroyo (Bera Bera).

Extremo derecho: Anne Erauskin y Maitane Echeverria (Bera Bera).

Extremo izquierdo: Jennifer Gutiérrez (Gloria Bistrita) y Lisa Oppedal (Elche).

Pivote: Elisabet Cesáreo Romero (MKS Zaglebie Lubin), Kelly Nnonzie Fonkeng Mfotiog (Bera Bera), Lysa Tchaptchet (FTC Kováčs) y Lyndie Tchaptchet (Metz Handball).

De esta lista, siete jugadoras repetirán en la concentración de Calella: Álvarez, Bernabé, Rodríguez Lario, Arroyo, Echeverría, Opedal y Fonkeng. EFE