Espana agencias

Las Guerreras jugarán dos amistosos contra Alemania en Granollers a final de septiembre

Guardar

Madrid, 2 sep (EFE).- La selección española femenina de balonmano disputará dos partidos amistosos contra Alemania, actual subcampeona del mundo, en Granollers (Barcelona) los próximos días 25 y 27 como preparación para el Europeo que tendrá lugar en diciembre.

Cinco meses después de su último partido, las Guerreras volverán a la competición con el doble enfrentamiento ante el combinado germano, que obtuvieron la medalla de plata en el campeonato mundial del pasado año tras perder en la final ante Noruega.

PUBLICIDAD

El seleccionador, Joaquín Rocamora, ha convocado a 18 jugadoras, que se concentrarán en Granollers del 21 al 27 de este mes, informa la Real Federación Española de Balonmano en un comunicado.

Los amistosos ante Alemania servirán para preparar el Europeo de diciembre, donde España jugará en la primera fase contra Dinamarca, Turquía y Grecia en la ciudad turca de Antalya.

PUBLICIDAD

Antes de trasladarse a Granollers, las Guerreras llevarán a cabo una primera estancia del 17 al 20 en la también localidad barcelonesa de Calella con 18 jugadoras en el marco del llamado 'Proyecto 2029', donde conviven jugadoras de la órbita absoluta con jóvenes talentos de categorías inferiores.

"Tenemos muchas ganas de volver a juntarnos. Va a ser una semana para recuperar sensaciones y volver a recuperar todo el trabajo que establecimos tanto en marzo como en abril. Tenemos el foco y la atención puestos en intentar ser mejores, en desarrollarnos como grupo y en prepararnos para el Europeo", señala Rocamora en el comunicado.

La convocatoria para los amistosos contra Alemania la componen las siguientes jugadoras:

Portería: Maddi Aalla (Alba Fehérvár KC) y Nicole Morales (Elche).

Central: Alicia Fernández Fraga (Zaglebie Lubin), Elba Álvarez (Bera Bera) y Paola Bernabé Cobos (Elche).

Lateral derecho: Aitana Santomé (CSM Targu Jiu) y Belén Rodríguez Lario (Elche).

Lateral izquierdo: Danila So Delgado (Gloria Bistrita), María Gomes (Minaur Baia Mare) y Carmen Arroyo (Bera Bera).

Extremo derecho: Anne Erauskin y Maitane Echeverria (Bera Bera).

Extremo izquierdo: Jennifer Gutiérrez (Gloria Bistrita) y Lisa Oppedal (Elche).

Pivote: Elisabet Cesáreo Romero (MKS Zaglebie Lubin), Kelly Nnonzie Fonkeng Mfotiog (Bera Bera), Lysa Tchaptchet (FTC Kováčs) y Lyndie Tchaptchet (Metz Handball).

De esta lista, siete jugadoras repetirán en la concentración de Calella: Álvarez, Bernabé, Rodríguez Lario, Arroyo, Echeverría, Opedal y Fonkeng. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la crisis migratoria y el Día de Ceuta, en directo: El director de la Policía asegura a Marlaska que el informe “no atribuye” a Marruecos la entrada de más de 70.000 personas

A un mes de la entrada masiva de migrantes a Ceuta, el descontento por el colapso persistente y las versiones contradictorias del Ejecutivo desembocan en protestas coincidiendo con el día de la ciudad autónoma, mientras un nuevo informe agrava la crisis política

Última hora de la crisis migratoria y el Día de Ceuta, en directo: El director de la Policía asegura a Marlaska que el informe “no atribuye” a Marruecos la entrada de más de 70.000 personas

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la luz

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 3

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 3

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Como cada miércoles, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Quién es Leah Behn, la Victoria Federica noruega: la sobrina influencer del rey Haakon VIII que da el salto a la televisión

La hija mediana de la princesa Marta Luisa y el fallecido escritor Ari Behn se ha consolidado como uno de los rostros emergentes de las redes sociales noruegas

Quién es Leah Behn, la Victoria Federica noruega: la sobrina influencer del rey Haakon VIII que da el salto a la televisión
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria y el Día de Ceuta, en directo: El director de la Policía asegura a Marlaska que el informe “no atribuye” a Marruecos la entrada de más de 70.000 personas

Última hora de la crisis migratoria y el Día de Ceuta, en directo: El director de la Policía asegura a Marlaska que el informe “no atribuye” a Marruecos la entrada de más de 70.000 personas

Las preguntas incómodas que Pedro Sánchez debe contestar en el Congreso sobre Ceuta: del informe policial al papel de Marruecos

Villa de lujo con vistas a la pista de la Fórmula 1 de Madrid a 17.703 euros tres noches: denuncian que el Ayuntamiento permite alquileres turísticos en pisos que no tienen licencia

El aviso de la Policía Nacional que desmonta la versión de Marlaska: alertó un día antes del “riesgo extremo” de entradas a nado a Ceuta desde Marruecos

La jueza espera un último informe de la Guardia Civil para decidir sobre la entrada masiva en Ceuta tras recibir el escrito policial que señala a Marruecos

ECONOMÍA

El gasóleo baja a 1,773 euros el litro y cae por debajo del precio de la gasolina por primera vez desde marzo

El gasóleo baja a 1,773 euros el litro y cae por debajo del precio de la gasolina por primera vez desde marzo

Guillermo Martín, farmacéutico: “La multa por dar un medicamento sin receta va desde los 30.000 euros hasta los 90.000 euros”

El agricultor cobra 9 céntimos por una cebolla que llega al supermercado a casi 2 euros: “A partir de 25 céntimos empieza a ser rentable”

El Tesoro se ‘estira’ con los ahorradores: las letras ya dan más rentabilidad que los mejores depósitos españoles

España roza los 22,4 millones de afiliados: el mercado laboral vive su mejor agosto desde 2007

DEPORTES

Los mejores movimientos del mercado de fichajes de esta temporada: de Rodri, Cucurella o Kang-in Lee a Aubameyang, Morata o Ceballos

Los mejores movimientos del mercado de fichajes de esta temporada: de Rodri, Cucurella o Kang-in Lee a Aubameyang, Morata o Ceballos

¿Quién es Jonathan David? El nuevo 9 del Atlético de Madrid: de la pérdida de su madre a su carácter “frío” y líder generacional de Canadá

El ‘efecto Aubameyang’ ya se nota en Riazor: tres de tres, un récord a la vista y una promesa incumplida a su abuelo

El homenaje de Ferrari a Michael Schumacher en Italia: el rojo como protagonista, su coche de 2002 y dos leyendas al volante

Quién es el presidente del Deportivo de La Coruña: el empresario venezolano que ha roto la hucha para arrasar en el mercado de fichajes