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La pareja detenida por la desaparición de su bebé será trasladada ante el juez de Amposta

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València/Tarragona, 2 sep (EFE).- La pareja detenida este miércoles en València en relación con la presunta desaparición de su bebé en Tarragona será conducida, para su puesta a disposición en los próximos días, ante el juez de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Amposta (Tarragona), encargado del caso.

Así lo ha ordenado la magistrada de la plaza 10 de Instrucción de València, en funciones de guardia, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que recuerda que fue el juzgado de Amposta el que emitió en su momento la orden de búsqueda y detención contra ambos sospechosos.

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La Policía Nacional ha detenido este miércoles en València a una pareja que tenía pendiente una requisitoria judicial de búsqueda y detención por un juzgado de Tarragona por un presunto delito de homicidio, según fuentes policiales, mientras los Mossos d'Esquadra investigan la desaparición de su bebé en Santa Bàrbara (Tarragona).

Sobre las 8:35 horas de este miércoles, agentes de la Brigada Móvil de la Policía Nacional han detenido a la pareja en la Estación del Norte, en pleno centro de València, y ambos han pasado a disposición judicial ante el juzgado de guardia esta tarde.

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Por su parte, los Mossos d’Esquadra investigan la desaparición de un bebé en Santa Bàrbara (Tarragona) y buscan pruebas en una vivienda donde, el pasado fin de semana, fueron rescatados 28 perros en estado de desnutrición y falta de higiene y había otros animales muertos.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha señalado este miércoles que la plaza 2 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Amposta (Tarragona) tiene una causa abierta, declarada secreta, por una denuncia por la desaparición de un bebé.

El abuelo del pequeño presentó la denuncia y los Mossos d'Esquadra investigan en una casa de Santa Bàrbara, que está precintada desde el viernes, para tratar de hallar pruebas sobre el paradero del bebé. EFE

dpj/mg/bel/cbr.ca/jlp

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