La lluvia vuelve a interrumpir los partidos del Abierto de Estados Unidos

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Redacción Deportes (EE.UU.), 2 sep (EFE).- La lluvia obligó a detener temporalmente los partidos del Abierto de Estados Unidos que se estaban disputando este miércoles, incluido el del español Rafael Jódar, cuando se encontraba 2 sets abajo y perdía 1-4 en el tercero.

La organización indicó que los encuentros no se reanudarán antes de las 16:00 hora local (20:00 GMT), a la espera de que deje de llover y se sequen las pistas.

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El único encuentro que continúa es el que enfrenta bajo techo al estadounidense Ben Shelton, número 9 de la ATP, contra el polaco Hubert Hurckacz (n.47) en el estadio Arthur Ashe.

Entre los partidos interrumpidos se encuentra el de Jódar (n.13), quien perdía 2-6, 1-6 y 1-4 en ese momento contra el chino Bu Yunchaokete (n.164).

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Esta no es la primera vez en la que la lluvia cambia los planes del torneo de Nueva York. La jornada del martes comenzó con más de dos horas y media de retraso por esa misma razón.

Este miércoles tienen previstos sus partidos de segunda ronda los vigentes campeones: el español Carlos Alcaraz (n.3 de la ATP), quien se enfrentará al portugués Jaime Faria (n.74), y la bielorrusa Aryna Sabalenka (n.1 de la WTA). EFE

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(foto)