La jueza de la dana plantea una nueva prórroga de la instrucción de 6 meses

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València, 2 sep (EFE).- La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en Valencia ha planteado a las partes una nueva prórroga de la instrucción de seis meses a partir de la fecha de su vencimiento, es decir, desde el próximo 30 de octubre.

En una de sus primeras resoluciones tras la vuelta del periodo vacacional, la instructora pregunta sobre esta ampliación del plazo procesal tanto a la Fiscalía como al resto de partes personadas, a las que marca un plazo de cinco días para presentar alegaciones.

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Por otra parte, la jueza informa de que ya se han incorporado a la causa los informes del Instituto de Medicina Legal respecto de dos de las ocho posibles víctimas mortales de la dana cuya incorporación a la causa sigue en estudio.

Estos informes sobre la posible relación de causalidad de los fallecimientos con las riadas y sus consecuencias deberán ser analizados ahora por el Ministerio Fiscal, y posteriormente la instructora adoptara una decisión definitiva.

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Precisamente este miércoles se ha acordado la inclusión de una nueva víctima en el procedimiento, la 232, una mujer de Guadassuar (Valencia) con insuficiencia respiratoria crónica que se quedó sin el oxígeno que precisaba tras la inundación de su domicilio y el corte del suministro eléctrico. EFE