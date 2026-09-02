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Jueves, 3 de septiembre de 2026

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FÚTBOL LALIGA EA SPORTS

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San Sebastián. En un partido adelantado de la sexta jornada de LaLiga EA Sports por los compromisos europeos de ambos equipos, la Real Sociedad intenta sumar este jueves su segunda victoria consecutiva en Anoeta e imponerse a un Celta que aún no ha ganado en el arranque del campeonato.

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FÚTBOL VIOLENCIA SEXUAL

Las Palmas de Gran Canaria. Una juez de Las Palmas de Gran Canaria comienza el juicio contra los futbolistas Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez, Andrés García y Raúl Asencio por el caso del vídeo sexual que los tres primeros grabaron y difundieron en grupos de WhatsAppp en 2023, presuntamente sin permiso de las dos mujeres que aparecen en las imágenes.

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TENIS ABIERTO EE.UU.

Nueva York. El alemán Alexander Zverev, primer cabeza de serie, se enfrenta este jueves al francés Quentin Halys en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, mientras que en el cuadro femenino las españolas paula Badosa, Jessica Bouzas y Cristina Bucsa se ven las caras con la estadounidense Coco Gauff, cuarta favorita; la kazaja Elena Rybakina, número 2 mundial; y la japonesa Himeno Sakatsume.

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CICLISMO LA VUELTA

Calar Alto (Almería). Este jueves se disputa la duodécima etapa de La Vuelta a España, entre Vera y Calar Alto, de 166,6 kilómetros, un recorrido de alta montaña que empieza con dos puertos de tercera y uno de segunda para en el tramo final subirse el alto de Velefique y al Observatorio de Calar Alto, clave en la lucha por la general. Información de Carlos de Torres.

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BALONCESTO MUNDIAL (F)

Berlín. La selección española ultima esta jueves su preparación para el Mundial femenino de baloncesto de Berlín, en el que su primer rival será el viernes la anfitriona Alemania. También debuta este día la principal candidata al título, Estados Unidos, que se enfrenta a China. Información de Julia López e Ivone Palenzuela.

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AGENDA INFORMATIVA

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ATLETISMO

- Previa de las finales de la Liga de Diamante, que se disputan el viernes y el sábado en Bruselas.

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AUTOMOVILISMO

- Previa del Gran Premio de Italia, decimotercera cita del Mundial de F1.

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BALONCESTO

- Mundial femenino. en Alemania. Previas y atención a medios de los partidos Australia-Puerto Rico, España-Alemania, Estados Unidos-China. Presentación de los partidos de mañana

- Presentación Elias Valtonen como nuevo jugador del Valencia Basket (13.30).

- Amistoso Kids&Us Manresa-Asisa Joventut (20.30. Sant Juliá de Vilatorta).

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CICLISMO

- La Vuelta a España (hasta 13). 12ª etapa: Vera-Calar Alto, de 166,6 kilómetros. Información de Carlos de Torres (FOTO)

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FÚTBOL

- LaLiga EA Sports (FOTO). Adelantado de la 6ª jornada: Real Sociedad-Celta (21.00).

- LaLiga EA Sports. Presentación de la 4ª jornada 4.

. La 4ª jornada en 5 nombres.

. Previa del Betis-Real Madrid, que se juega el viernes.

. Real Madrid. Rueda de prensa de Jose Mourinho a las 10.00. Entrenamiento a las 10.30. (FOTO) (VÍDEO).

- Barcelona. Entrenamiento a puerta cerrada a las 11.00. (VÍDEO)

- La jornada europea en 5 focos.

- Comienza en el juzgado de lo penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria el juicio a Raúl Asencio, defensa del Real Madrid y los excanteranos Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, por el caso del vídeo sexual que, presuntamente, grabaron estos tres en 2023 en el sur de la isla. (FOTO)(VÍDEO)

- Rueda de prensa del CEO del Valencia, Ron Gourley, para analizar el mercado estival (13.00).

- LaLiga Hypermotion. 4ª jornada: Previa del Las Palmas-Leganés.

- Francia. 3ª jornada: Toulouse-Lille (20.45).

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GOLF

- DP World Tour. Masters Europeo, en el club Crans-sur-Sierre de Crans Montana (Suiza) (hasta 6).

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POLIDEPORTIVO

- Acaban los Juegos Mediterráneos, en Taranto (Italia).

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TENIS

- Abierto de Estados Unidos, en Nueva York (hasta 13). (FOTO)

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dep/EFE

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