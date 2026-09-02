Informe anual del CSN certifica el correcto funcionamiento de las instalaciones nucleares

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Madrid, 2 sep (EFE).- Todas las instalaciones y actividades nucleares y radiactivas de España operaron durante 2025 en condiciones de seguridad, mientras que la calidad radiológica ambiental se mantuvo dentro de niveles aceptables y sin riesgo para la población, según el informe anual del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

El documento, remitido al Congreso de los Diputados y el Senado según un comunicado facilitado por el propio CSN, señala además que la institución informó favorablemente de la autorización de diez nuevas instalaciones radiactivas de uso médico, incluyendo dos unidades de protonterapia ubicadas en la localidad gallega de Santiago de Compostela y la madrileña de Fuenlabrada.

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Además, da cuenta del seguimiento de la primera fase del desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y del visto bueno a la ampliación de su Almacén Temporal Individualizado (ATI).

El informe destaca igualmente los niveles de desclasificación para la eliminación de materiales residuales con contenido radiactivo de origen natural, así como el plan de construcción de la celda 31 de residuos de muy baja actividad en el centro de el Cabril (Córdoba).

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El organismo señala la recepción de la solicitud de renovación de la autorización para la explotación de la central nuclear en la localidad cacereña de Almaraz, la información favorable de todas las solicitudes de ejecución y montaje de los ATI de las centrales nucleares españolas y el seguimiento y análisis de su estado operativo durante el apagón eléctrico del 28 de abril.

En el ámbito internacional, el CSN participó en un total de 315 reuniones, ejerció la presidencia de turno de la Asociación Internacional de Reguladores Nucleares (INRA) y renovó la presidencia del Grupo de Reguladores Europeos de Seguridad Nuclear (ENSREG), entre otras actividades.

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El año pasado vio también la renovación parcial del pleno de la institución y el refuerzo de su relación con distintos organismos y asociaciones del sector. EFE