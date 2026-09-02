Granada programa dos días de rock y metal con Uli Jon Roth, Skanners, Ñu o Suicidal Angels

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Granada, 2 sep (EFE).- El Piorno Rock de Pinos Puente (Granada), un referente en el rock y el metal, celebrará su 19 edición con dos días de conciertos y un cartel internacional protagonizado por Uli Jon Roth (Scorpions), los italianos Skanners, con su única actuación en España, y bandas de referencia como Ñu o Suicidal Angels.

El festival amplía la programación con dos días de música -el 11 y 12 de septiembre- y un cartel internacional marcado por actuaciones exclusivas y la presencia de grandes nombres de la escena.

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Con las entradas ya a la venta, el festival espera superar los 3.000 asistentes y consolidarse como una de las grandes citas especializadas en el metal del sur de Europa.

Uno de los grandes reclamos de esta edición será Uli Jon Roth, guitarrista fundamental en la historia del rock y miembro de la formación clásica de Scorpions.

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El músico llegará a Pinos Puente con la gira conmemorativa del 50 aniversario de Virgin Killer, uno de los trabajos más emblemáticos de la banda alemana, y su actuación será la única confirmada en el sur de España.

La programación contará también con otro acontecimiento para los seguidores del heavy metal: Skanners actuará por primera vez en España.

La banda italiana, con más de cuatro décadas de trayectoria, desembarcará en Pinos Puente para ofrecer una actuación que supone uno de los grandes atractivos internacionales de esta XIX edición.

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El rock nacional estará representado por Ñu, una de las formaciones históricas del género en España, que incluirá Piorno Rock entre las fechas de su gira y protagonizará su única actuación en Andalucía durante este recorrido.

La dimensión internacional del festival se completa con Suicidal Angels, una de las referencias del thrash metal europeo, y con Cryptosis, formación neerlandesa que aportará su potente propuesta a un cartel pensado para recorrer distintas vertientes del metal.

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A ellos se suma ahora Speedemon, la banda portuguesa que se incorpora al cartel tras la baja de Corpus Christii que, por circunstancias ajenas a la organización, no podrá estar como había anunciado en el Piorno Rock 2026.

El cartel lo completan Hunger y EzTAKzo, banda granadina encargada de abrir el festival y poner el primer acorde a dos jornadas que convertirán a Pinos Puente en punto de encuentro para seguidores del rock y el metal. EFE

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