Giménez y Casadó coronan la plantilla del Dépor en su vuelta a Primera

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A Coruña, 2 sep (EFE).- El Deportivo puso la guinda a su mercado de fichajes con las incorporaciones a última hora del internacional uruguayo José María Giménez y el centrocampista Marc Casadó, dos jugadores llamados a tener un papel importante en un equipo que ha regresado con fuerza a Primera División.

Apoyado en el músculo financiero de Abanca, el Dépor, uno de los nueve equipos que ha ganado una Liga a lo largo de su historia, sueña con volver a codearse con los grandes del fútbol español pese a ser un recién ascendido.

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El equipo blanquiazul ha sido uno de los grandes animadores del mercado, con una inversión económica que roza los 26 millones de euros para contar con jugadores de jerarquía y liderazgo como el portero internacional español Leo Román (Mallorca), el delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang (Olympique Marsella) o los recién llegados Giménez (Atlético de Madrid) y Casadó (FC Barcelona).

Solo cuatro de los cinco equipos españoles que competirán en la Liga de Campeones- Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Betis- han gastado más dinero que el Deportivo, que además ha hecho un fuerte desembolso en los jóvenes Asp Jensen (6 millones, al Bayer Múnich) y Bright Ede (5,8 al Motor Lublin polaco).

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El potencial deportivista se completa con la continuidad de los jugadores más determinantes de la plantilla del ascenso, Mario Soriano y Yeremay Hernández, por el que el club rechazó “mucho dinero” en los últimos dos días de mercado, según reveló el director general Massimo Benassi.

La nómina de jugadores se completa con la irrupción del joven Nsongo Bil, quien se ha hecho con un puesto en el once de Antonio Hidalgo, y el mediocentro italiano Amatucci (fichado del Fiorentina, aunque la temporada pasada jugó cedido en Las Palmas), otro de los que ha brillado en las tres primeras jornadas.

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Adama y Angeliño también deberán asumir un papel de protagonista en el equipo blanquiazul, aunque antes necesitarán afinar su puesta a punto. En total, son diez incorporaciones que ofrecen al técnico deportivista una plantilla más equilibrada, con más competencia y más recursos.

El puzle se completa con la salida de aquellos jugadores que no contaban para el técnico (Petxarroman, Diego Gómez, Bouldini, Charlie Patiño Eric Puerto y José Ángel), y un fondo de armario en el que aparecen Diego Villares, David Mella, Altimira, Quagliata, Ximo Navarro, Loureiro, Ferllo y Luismi Cruz, la columna vertebral del bloque que logró el ansiado retorno a la élite ocho años después. EFE

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