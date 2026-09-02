Feijóo acusa al Gobierno de estar "más cerca de Marruecos que del conjunto de España"

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Madrid, 2 sep (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al Gobierno de estar "más cerca de Marruecos que del conjunto de España", por exculpar a las autoridades marroquíes de la entrada masiva de migrantes del 30 de julio en Ceuta.

Feijóo lo ha expresado así en declaraciones a periodistas al acudir en la madrileña plaza de Cibeles a la concentración de apoyo a Ceuta en el día oficial de la ciudad autónoma, cinco semanas después de que fuera "invadida y ocupada", ha remarcado el jefe de la oposición.

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Se ha referido también al informe policial que apunta a que la entrada de migrantes de aquel día fue planificada, para acusar al Gobierno de que lo "ocultó" y que se ha conocido gracias a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón.

Feijóo ha dicho que es "dantesco" e "impropio de un ministro del Interior" haber solicitado aclaraciones "por escrito a un director general" de su departamento sobre ese informe, en referencia a la carta que envió Fernando Grande-Marlaska al director de la Policía, Francisco Pardo.

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"Probablemente esté preparando su defensa", ha conjeturado Feijóo sobre Marlaska.

Además, ha incidido en que habrá investigación judicial y "se va a saber por qué invadieron Ceuta" y también "quién lo consintió y quién lo promovió", aparte de que, a su juicio, ya se sabe "quien mintió: el Consejo de Ministros".

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"Los gobiernos pasan, el Estado y la nación continúan", ha subrayado al agradecer su presencia a los miles de españoles que se han concentrado frente a sus ayuntamientos en apoyo a Ceuta. EFE

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