Expertos resaltan el valor del capital natural y la biodiversidad en la toma de decisiones

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Granada, 2 sep (EFE).- Granada reúne durante cinco días a más de 400 ornitólogos, investigadores y conservacionistas de España y Portugal, un encuentro en el que se ha destacado el valor del capital natural y de la información sobre biodiversidad en la toma de decisiones políticas para el desarrollo de sociedades.

Desde este miércoles, la Universidad de Granada acoge un debate sobre ciencia y biodiversidad como sede del 27º Congreso Español de Ornitología y el 8º Congreso Ibérico de Ornitología, una cita que aborda además la cooperación internacional y de la sociedad.

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En la inauguración del encuentro, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha destacado que el capital natural resulta imprescindible para construir el desarrollo de las sociedades.

En su intervención, Morán ha explicado que el trabajo de SEO/BirdLife, organizadora del doble congreso y referente científico internacional, aporta datos en un proceso de evolución de los recursos naturales que permite a las administraciones tomar decisiones con "mucha robustez".

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Ha aplaudido también el activismo ciudadano, que ha presentado como uno de los mejores referentes para la defensa de los recursos naturales, y ha recordado que España es el país de la Unión Europea que más riqueza de biodiversidad aporta al conjunto europeo.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, se ha sumado a la primera jornada del congreso, que servirá para exponer los últimos avances y los principales resultados en el ámbito de la investigación y el estudio de la avifauna, con un anuncio.

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En un mensaje grabado, ha subrayado el trabajo de SEO/BirdLife en defensa de la naturaleza "desde el rigor y desde el compromiso con la ciudadanía" y ha avanzado la próxima publicación del Atlas de Migración de Aves en España elaborado por la organización conservacionista en colaboración con el ministerio, una obra construida a partir de un siglo de información científica.

En su intervención, ha explicado que España ha remitido a Bruselas su propuesta de Plan Nacional de Restauración que incluye las medidas para reparar ecosistemas, mejorar la conectividad ecológica y recuperar las especies y poblaciones.

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Durante el acto inaugural se han entregado los premios Francisco Bernis, unos galardones que llevan el nombre del fundador de la Sociedad Española de Ornitología y que reconocen a personas y entidades que han destacado por su trayectoria o trabajo en pro de la conservación de la naturaleza.

El premio a la Conservación ha recaído en Javier Castroviejo Bolívar, director de la Estación Biológica de Doñana entre 1975 y 1988, por su trabajo en este centro, y el de la trayectoria profesional lo ha recibido Juan Moreno Klemming, profesor de Investigación del Departamento de Ecología Evolutiva del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC).

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Entre otros premios, se ha dado el de Divulgación -ex aequo- al Chef del Mar, Ángel León, y a la periodista Rosa Martín Tristán. EFE

mro/bfv/acm