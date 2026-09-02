Espana agencias

El Senado aprobará mañana el dictamen de reforma de la ley de dependencia y discapacidad

Guardar

Madrid, 2 sep (EFE).- La Comisión de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha estudiado este miércoles las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios a la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, para la elaboración del dictamen que será ratificado este jueves.

Tras la aprobación en julio por mayoría en el Congreso, con la abstención de PP y Vox, la tramitación de la norma continúa en el Senado, donde se ha celebrado este miércoles la segunda reunión de la ponencia de la comisión.

PUBLICIDAD

La reforma de las leyes, que se aprobará en el pleno de la Cámara Alta el próximo 9 de septiembre, contempla una ampliación de derechos, servicios, prestaciones y menos burocracia para las personas con dependencia y discapacidad.

Estas modificaciones legislativas se aprobaron en el Congreso junto a una ampliación de 6.200 millones de euros de la financiación del sistema para 2026 y 2027, que duplica las cuantías que el Estado abona cada mes a las comunidades autónomas, y el cual se blinda por ley con la nueva norma para que la inversión estatal en dependencia alcance el 50 % del total.

PUBLICIDAD

Los grupos han presentado 150 enmiendas a la norma en su tramitación en el Senado: 45 registradas por el PP; 40 por Junts; 21 por Esquerra Republicana; una veintena por Vox; 13 por el Grupo vasco; una decena por BNG; y dos por el PSOE.

De introducirse algún cambio a la norma en la tramitación en el Senado, donde el PP ostenta la mayoría absoluta, deberá regresar al Congreso para su aprobación definitiva.

En este trámite, el PP aprovechará para introducir sus enmiendas en el texto con el objetivo de "corregir la propaganda" del Gobierno en la ley, ya que "no hay derechos sin memoria económica y sin presupuesto", según ha subrayado en declaraciones a los medios en los pasillos de la Cámara Alta la vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez.

"El PP levantará en el Senado los vetos del Gobierno", ha afirmado Fúnez, en alusión al rechazo en el Congreso de enmiendas encaminadas a garantizar las mismas rebajas fiscales a igual grado de dependencia o discapacidad, o la reducción del IVA al 4 % para adaptación de viviendas o vehículos para personas con discapacidad.

Otras de las enmiendas están dirigidas a garantizar que la prestación y el permiso por cuidado de hijos con cáncer u otra enfermedad grave puedan mantenerse más allá de los 26 años, cuando persistan la gran dependencia y la necesidad de cuidados continuos, o garantizar la libertad de elección para que las personas dependientes puedan optar entre prestación económica o servicio.

El PSOE, que solo ha presentado dos enmiendas con mejoras técnicas en la redacción del texto en el ámbito del servicio de comunicación audiovisual, defiende que esta reforma supone "un avance muy importante" tanto en derechos como en cuidados, poniendo en el centro a las personas y su autonomía, ha destacado Marta Arocha, portavoz socialista en la comisión.

Por su parte, Junts propone el reconocimiento del derecho a la teleasistencia en lengua de signos en todas las comunidades, establecer la jubilación anticipada para cuidadores principales de personas en situación de gran dependencia, y varias enmiendas para reforzar los derechos de las personas con ELA y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible, reconociendo una atención sanitaria integral y la atención domiciliaria 24 horas cuando sea necesaria.

Esquerra Republicana pide que en los proyectos de viviendas protegidas se programe un 7 % (en lugar del 4 %) con las características constructivas y de diseño adecuadas para garantizar la accesibilidad universal y el acceso seguro de las personas con discapacidad, así como medidas para flexibilizar el catálogo actual.

Desde el BNG, pretenden algunos ajustes de mejora en la redacción de artículos que aluden a los derechos de las personas dependientes y con discapacidad, las personas cuidadoras y los servicios que se prestan.

Vox quieren la supresión de múltiples párrafos de artículos de la ley en relación con la protección reforzada de los derechos de "las mujeres y de las niñas y los niños con discapacidad", los derechos de igualdad y las alusiones a eliminar situaciones de discriminación múltiple o interseccional a las que se enfrentan "las mujeres y niñas con discapacidad".

El Grupo Vasco plantea cuestiones competenciales en relación con la compatibilidad de prestaciones para que se usen sin más limitaciones que las derivadas de asegurar la idoneidad y eficacia de los cuidados y que podrán regular las comunidades autónomas, y sobre los criterios de acreditación de la calidad del servicio de asistencia a la dependencia. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ángel Illescas, floricultor: “A esta planta la denomino como indestructible, aguanta mucho la sequía”

Sus hojas alargadas y sus numerosas variedades la convierten en una especie a tener en cuenta para decorar distintos rincones del hogar

Ángel Illescas, floricultor: “A esta planta la denomino como indestructible, aguanta mucho la sequía”

Última hora de la crisis migratoria y el Día de Ceuta, en directo: La Policía desmiente que el informe culpe a Marruecos de la entrada de más de 70.000 personas

A un mes de la entrada masiva de migrantes a Ceuta, el descontento por el colapso persistente y las versiones contradictorias del Ejecutivo desembocan en protestas coincidiendo con el día de la ciudad autónoma, mientras un nuevo informe agrava la crisis política

Última hora de la crisis migratoria y el Día de Ceuta, en directo: La Policía desmiente que el informe culpe a Marruecos de la entrada de más de 70.000 personas

Ni cortinas ni visillos: la solución que recomiendan los expertos para dar un aire más moderno a tu casa

Hay tendencias que proponen los diseñadores de interiores que rompen con la decoración tradicional de nuestros hogares, pero en este caso no es solo un tema de estilo sino de funcionalidad

Ni cortinas ni visillos: la solución que recomiendan los expertos para dar un aire más moderno a tu casa

La adicción al móvil ya no es solo cosa de jóvenes, también afecta a los mayores de 65 años: “El uso problemático está impulsado por soledad, aburrimiento y depresión”

La jubilación o la viudedad pueden hacer que el smartphone se convierta en una vía de escape, pero su uso compulsivo puede terminar desplazando la actividad física o las relaciones personales

La adicción al móvil ya no es solo cosa de jóvenes, también afecta a los mayores de 65 años: “El uso problemático está impulsado por soledad, aburrimiento y depresión”

Qué día se cobra el Ingreso Mínimo Vital en septiembre de 2026: fecha en CaixaBank, Unicaja, BBVA, Santander...

Algunos bancos adelantan el ingreso respecto a la fecha ordinaria, es decir, que dos personas con la misma prestación reconocida pueden recibir el dinero en días distintos del mismo mes

Qué día se cobra el Ingreso Mínimo Vital en septiembre de 2026: fecha en CaixaBank, Unicaja, BBVA, Santander...
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria y el Día de Ceuta, en directo: La Policía desmiente que el informe culpe a Marruecos de la entrada de más de 70.000 personas

Última hora de la crisis migratoria y el Día de Ceuta, en directo: La Policía desmiente que el informe culpe a Marruecos de la entrada de más de 70.000 personas

Las preguntas incómodas que Pedro Sánchez debe contestar en el Congreso sobre Ceuta: del informe policial al papel de Marruecos

Villa de lujo con vistas a la pista de la Fórmula 1 de Madrid a 17.703 euros tres noches: denuncian que el Ayuntamiento permite alquileres turísticos en pisos que no tienen licencia

El aviso de la Policía Nacional que desmonta la versión de Marlaska: alertó un día antes del “riesgo extremo” de entradas a nado a Ceuta desde Marruecos

La jueza espera un último informe de la Guardia Civil para decidir sobre la entrada masiva en Ceuta tras recibir el escrito policial que señala a Marruecos

ECONOMÍA

Qué día se cobra el Ingreso Mínimo Vital en septiembre de 2026: fecha en CaixaBank, Unicaja, BBVA, Santander...

Qué día se cobra el Ingreso Mínimo Vital en septiembre de 2026: fecha en CaixaBank, Unicaja, BBVA, Santander...

España pierde fuelle como potencia del automóvil: el superávit comercial se desploma un 41% en el primer semestre

El gasóleo baja a 1,773 euros el litro y cae por debajo del precio de la gasolina por primera vez desde marzo

Guillermo Martín, farmacéutico: “La multa por dar un medicamento sin receta va desde los 30.000 euros hasta los 90.000 euros”

El agricultor cobra 9 céntimos por una cebolla que llega al supermercado a casi 2 euros: “A partir de 25 céntimos empieza a ser rentable”

DEPORTES

F1 Gran Premio de España 2026: estas son las mejores gradas del circuito en Madrid

F1 Gran Premio de España 2026: estas son las mejores gradas del circuito en Madrid

Los jugadores que se han quedado sin equipo tras el cierre del mercado de fichajes: de Carvajal a Parejo o Sergio Ramos

Claudio Bravo, exportero del FC Barcelona: “Me encontré a Messi absolutamente solo en el banquillo”

Los mejores movimientos del mercado de fichajes de esta temporada: de Rodri, Cucurella o Kang-in Lee a Aubameyang, Morata o Ceballos

¿Quién es Jonathan David? El nuevo 9 del Atlético de Madrid: de la pérdida de su madre a su carácter “frío” y líder generacional de Canadá