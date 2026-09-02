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El Gobierno de Madrid llama traidor a Sánchez por su indolencia ante la crisis de Ceuta

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Madrid, 2 sep (EFE).- El portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García Martín, ha tachado este miércoles de "traidor" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar probado que Ceuta fue "invadida" hace 34 días con la "complicidad" de Marruecos y ante la "indolencia" del Ejecutivo español.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno autonómico, García Martín ha reaccionado así a la publicación, por parte del digital 'El Español', de un informe de la Policía en el que indica que la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta fue guiada por gendarmes marroquíes.

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García Martín ha opinado que esta noticia muestra que "no fue una invasión espontánea", sino "organizada" y con "un papel decisivo" de Marruecos, lo que tira por tierra la "cortina de humo" que quiso echar Sánchez al apuntar a Rusia o Israel como origen de las publicaciones en redes sociales que habrían incitado la entrada masiva de migrantes.

Y se ha preguntado "qué sabe el Gobierno de Rabat" para tener "maniatado" a Sánchez "y a todo su Gobierno".

El portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha recordado que Ceuta "sigue sumida en el caos", con "más de 200 inmigrantes irregulares detenidos por la comisión de delitos", "23 agresiones sexuales" o "cinco ataques" contra guardias civiles y militares.

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A ello se suman "caídas superiores al 50 % en comercio y hostelería" y "un desplome del 90 %" en la actividad turística.

García Martín cree que Sánchez "no supo predecir" lo que iba a pasar y "no está sabiendo resolverlo", y ha "abandonado a su suerte a los ciudadanos de Ceuta", razón por la que "no puede seguir ni un minuto más" al frente del Ejecutivo.

Igualmente, ha censurado que, en su entrevista en la Cadena SER el lunes, Sánchez pusiera énfasis en que él ha sido el primer presidente en ejercicio que ha acudido a Ceuta y Melilla en los ochos años que lleva gobernando, mientras que el rey Felipe VI, proclamado en 2014, no lo ha hecho todavía.

"Sánchez, al que le molestan todos los contrapoderes y las instituciones que no puede controlar, ha manoseado la figura de su majestad el rey para poder tapar sus propias vergüenzas", ha afeado el portavoz madrileño.

Por último, ha acusado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, de intentar "boicotear" las concentraciones de apoyo a Ceuta promovidas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Con ello, ha aludido a la comunicación de la Delegación en la que recordaba que el Ayuntamiento de Madrid no tiene legitimidad para convocar manifestaciones en aplicación del derecho de reunión, aunque no prohíbe que organice, en su caso, un "acto institucional", como será el caso esta tarde. EFE

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