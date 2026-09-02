Dos concentraciones de signo contrario sobre Ceuta coinciden en el centro de Barcelona

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Barcelona, 2 sep (EFE).- Dos concentraciones de signo contrario en respuesta a la crisis migratoria de Ceuta han coincidido este miércoles por la tarde en la plaza Sant Jaume de Barcelona, separadas por un amplio dispositivo policial.

A las siete de la tarde, la plataforma Unitat Contra el Feixisme i el Racisme había convocado una concentración en la plaza Sant Jaume, bajo el lema "No al racismo. Ni en Ceuta, ni en ninguna parte. Ninguna persona es ilegal".

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A la concentración se ha sumado Comuns, cuyo diputado en el Congreso y candidato a la alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha criticado la "mala gestión" de los socialistas en la crisis de Ceuta y ha pedido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que asuma "responsabilidades".

A las ocho de la tarde, en la misma plaza, se ha iniciado la concentración previamente convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo a Ceuta, a la que han acudido representantes de PP y Vox.

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Un nutrido dispositivo policial de los Mossos d'Esquadra ha separado ambas concentraciones en dos lados de la plaza, con varios furgones en el centro de Sant Jaume, mientras que también agentes de la Guardia Urbana de Barcelona se han desplegado para evitar que se produjeran incidentes entre manifestantes.

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha lamentado que el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el presidente catalán, Salvador Illa, que se encuentran de viaje a Ucrania, no se hayan "adherido" a esta concentración y ha reprochado la actitud de los manifestantes "autodenominados antifascistas".

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Los populares han colocado en medio de la plaza dos sillas vacías con un cartel los nombres de Collboni e Illa, para denunciar su ausencia. EFE

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