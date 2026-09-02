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Director técnico del Racing "muy contento" con la plantilla, tras 17 millones en fichajes

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Santander, 2 sep (EFE).- El director deportivo del Racing de Santander, Chema Aragón, se ha mostrado este miércoles "muy contento" con la plantilla confeccionada tras el cierre del mercado de fichajes, en el que ha cifrado la inversión del club "en torno a 17 millones de euros".

Aragón ha explicado, durante la presentación de Iker Luque como jugador del Racing, que el club había fijado desde el inicio del verano una serie de objetivos de fichajes y ha señalado que el club ha completado un “porcentaje altísimo” de ellos, pese a que se han cerrado cuatro incorporaciones en el último día de mercado, que concluyó este martes a las 23.59 horas.

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"Estamos en torno a 17 millones de euros, creo que supera la cantidad, lo que se ha invertido en este mercado", ha afirmado Aragón, quien también ha destacado “la valentía que tiene la propiedad” para invertir cuando “considera que un jugador merece la pena”.

“El resumen es que estoy muy contento como ha quedado la plantilla”, ha afirmado Aragón, quien también se ha mostrado satisfecho con la reacción del entrenador, la propiedad y el resto del club tras el cierre del mercado.

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El responsable deportivo del Racing ha recordado que el conjunto cántabro cuenta con cuatro puntos y ha incidido en que “somos un equipo que va a competir seguro todos los días”.

Al ser preguntado por si el traspaso de Gustavo Puerta al Olympiakos se había cerrado por 16 o 20 millones de euros, Aragón ha explicado que existía un acuerdo previo con el jugador y su agente por 20 millones.

“El único obstáculo que le poníamos era que trajera un dinero y lo ha traído”, ha señalado el responsable deportivo, quien ha reconocido que el Racing intentó retener al centrocampista colombiano hasta que llegó una oferta que cumplía las condiciones pactadas para permitir su salida.

Sobre Jorge Salinas, Aragón ha valorado su actitud durante un verano en el que existió la posibilidad de que abandonara el club.

El dirigente racinguista ha reconocido que durante buena parte del mercado pensó que tanto Puerta como Salinas “podían salir” y ha calificado el verano de “complicado”, aunque ha destacado que el club “ha sabido convivir con esa presión”.

En relación con Pablo García, última incorporación del Racing en el mercado de fichajes, Aragón ha explicado que el exjugador del Betis parecía encaminado al Arsenal y que el Racing contemplaba recibirlo posteriormente como cedido.

Sin embargo, la situación cambió en la última jornada del mercado y el club cántabro terminó cerrando una operación en propiedad compartida.

“Parecía que estaba hecho con el Arsenal y entonces entrábamos nosotros también como cedido y en el día de ayer cambian las cosas”, ha añadido Aragón. EFE

aas/fb/arh

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