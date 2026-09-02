Dani Ceballos, colofón del mercado en el séptimo proyecto de Pellegrini

Guardar

Sevilla, 2 sep (EFE).- La vuelta de Dani Ceballos nueve años después de su fichaje por el Real Madrid ha sido el colofón en la configuración de una plantilla con cinco caras nuevas con la que el técnico chileno Manuel Pellegrini acometerá su séptima temporada en el Betis en el año de su vuelta a la Liga de Campeones.

Dani Ceballos, quien ha fichado hasta 2029, ha sido una constante en las cábalas de todo el verano y sólo después de una hora tras el cierre del mercado, por razones burocráticas, pudo ser oficial su pase, penúltimo movimiento de un mercado muy marcado por el ajustado límite salarial de la entidad verdiblanca.

PUBLICIDAD

Antes de la llegada del centrocampista utrerano, el Betis hizo oficial la salida de una de las perlas de su cantera, el delantero Pablo García, quien ha sido traspasado al Racing de Santander y que se ha ido llorando de la que ha sido su casa desde que era benjamín.

La entrada de Ceballos y la salida de Pablo García han puesto fin a un largo verano de especulaciones y de consideraciones tácticas de la feraz cantera de finos analistas y arúspices del mercado de las redes sociales, muy alejadas de la descarnada realidad de las cuentas de una sociedad anónima deportiva y los límites salariales impuestos por LaLiga.

PUBLICIDAD

El sudoku de la milimétrica ingeniería financiera bética ha estado sin resolverse hasta el final de un mercado en el que la dirección deportiva ha ido sumando piezas a cuentagotas mientras intentaba cerrar cesiones que ampliaran los márgenes de actuación.

En este epígrafe de candidatos a salir cedidos, no se han concretado ofertas por futbolistas como Iker Losada, quien ha jugado a préstamo en el Celta y el Levante en las últimas dos temporadas, además de otros que también han sonado para salir y que siguen a las órdenes de Pellegrini como el colombiano Nelson Deossa o Álvaro Fidalgo.

PUBLICIDAD

Con estas premisas, la dirección deportiva bética, dirigida por Manu Fajardo, ha fichado, además de Ceballos, al delantero internacional irlandés Troy Parrott (AZ Alkmaar), al lateral izquierdo Fran García (Real Madrid), al centrocampista uruguayo Facundo Bernal (Fluminense) y al portero Diego Conde, cedido desde el Villarreal.

Estas llegadas se han producido tras las salidas del guardameta Adrián San Miguel, quien ha colgado los guantes; el congoleño Cédrick Bakambu y el suizo Ricardo Rodríguez tras finalizar sus contratos; Pau López y el argentino Chimy Ávila, quienes rescindieron sus respectivos compromisos; Sergi Altimira, traspasado al Sporting de Lisboa; y el uruguayo Gonzalo Petit, cedido al Cádiz.

PUBLICIDAD

Además de estos movimientos, la plantilla bética se completa con los canteranos Manu González, José Antonio Morante y el costamarfileño Emmanuel N’Goran tras la salida rumbo al Rayo Vallecano de Gnangoro Bouaré después de hacer la pretemporada a las órdenes de Pellegrini.

Son, por tanto, veinticinco efectivos con los que Pellegrini acometerá las tres competiciciones en su séptima temporada como técnico bético, la del regreso a la máxima competición continental veintiún años después. EFE

PUBLICIDAD