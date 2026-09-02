Controlado el incendio forestal en Vélez de Benaudalla (Granada)

Guardar

Motril (Granada), 2 sep (EFE).- El Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) ha dado por controlado el incendio que afecta a un paraje de Vélez de Benaudalla (Granada).

Según han informado fuentes del Infoca, en las últimas horas se ha reforzado el dispositivo con cinco grupos de bomberos forestales, dos bricas, tres técnicos de operaciones y un agente medioambiental.

PUBLICIDAD

A este dispositivo se sumaron dos aviones de carga en tierra, tres helicópteros semipesados, un coche autobomba y una ambulancia, lo que ha permitido dar por controlado el fuego que afecta al paraje conocido como Carretera de la Gorgoracha.

En la zona continúan trabajando los medios por tierra. EFE

afg/bfv/acm