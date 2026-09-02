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0-1. La Real, sin opciones ante el Chelsea, no jugará la Liga de Campeones

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San Sebastián, 2 sep. (EFE).- La Real Sociedad no tuvo opción para remontar el 5-2 del encuentro de ida ante el Chelsea y volvió a perder en el partido de vuelta para quedar fuera del acceso a la fase liga de la Liga de Campeones.

Las realistas llegaban penalizadas por 20 malos minutos hace una semana en Inglaterra, cuando encajaron tres goles que a la postre les condenaba para este encuentro en el que se sentó en el banquillo el nuevo técnico txuri urdin, Gorka Álvarez, tras la inesperada salida de Arturo Ruiz, que dirigió el choque de la ida.

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La contención fue el instrumento empleado por la Real para frenar a un Chelsea muy superior en plantilla, que inquietó lo justo en los balones que le llegaron a Beever-Jones pero sin mucha amenaza hasta el segundo tiempo.

Las inglesas fueron ya a por el partido y todo se les puso de cara con el gol de disparo lejano y con algo de fortuna de Walsh, precedido de un paradón de Arrula a Beever-Jones, para dar así el triunfo al conjunto de Londres.

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- Ficha técnica:

0 - Real Sociedad: Arrula; Ainhoa Moraza, Florentino, Nahia Aparicio, Campo; Camino (Marcos, min, 73), Cahynova (Laborde, min. 73), Paula Fernández (Maren, min, 83); Eguiguren, Seelenfreund (Eizaguirre, min. 58) y Marín (Arola Aparicio, min.83).

1 - Chelsea: Hampton; Carpenter, Girma, Buchanan, Bronze; James (Dragoni, min 46), Baltimore (Sarwie, min. 60), Walsh (Hamano, min. 60), Potter; Carpenter (Thompson, min. 60); Beever-Jones (Las, min. 71); Kaptein.

Gol: 0-1, min. 54: Walsh.

Árbitra: Ivana Martincic (Croacia). Amonestó a Camino, Cahinova y Florentino.

Incidencias: encuentro de vuelta de la eliminatoria previa de acceso a la fase de grupo de Liga de Campeones disputado en el estadio Zubieta ante unos 1500 aficionados. EFE

cr/sab

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