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Vivas subraya que lo que pasa en Ceuta es la causa de toda España, "ha sido un atropello"

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Ceuta, 1 sep (EFE).- El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha subrayado este martes que lo que está sucediendo en la ciudad no es una causa "exclusivamente" local sino que es la "causa de toda España", en una ciudad que "ha sufrido un atropello sin precedentes"

Vivas, que ha agradecido que Ceuta no se encuentra "sola" ante esta situación que está viviendo con la entrada masiva de miles de personas, ha hecho esta reflexión en una carta publicada en su perfil de "X" con motivo de la celebración mañana del "Día de Ceuta", que estará marcado por la crisis que afecta a la autonomía ceutí desde el pasado 30 de julio.

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"Ceuta ha vivido este agosto su mes más duro ya que la ciudad ha sufrido un atropello sin precedentes a su territorio y a su soberanía y lo que está en juego es la causa de Ceuta y la causa de toda España porque nuestra integridad territorial no es separable", ha afirmado.

El presidente ceutí ha insistido en que "cuando se agrede de esa forma a una parte de España se violenta a toda España y Ceuta tiene en España una historia común de siglos y quienes promovieron, organizaron o consintieron el asalto a nuestra frontera deben tener muy claro que nunca abandonaremos".

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Juan Jesús Vivas ha animado a todos los ciudadanos a secundar la concentración convocada mañana en toda España por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), "que no está marcada por el color político ni por las ideologías".

En su opinión, "se trata de expresar la unidad en apoyo a una ciudad que ha sufrido un ataque y necesita el apoyo de todos los españoles, aunque en este mes largo de angustia y de incertidumbre nunca hemos dejado de sentiros a nuestro lado", en alusión a la actitud del pueblo ceutí.

El presidente ceutí ha agradecido el "cariño" de los ceutíes así como las "innumerables muestras de afecto que estamos recibiendo de toda España que constituyen para nosotros un motivo de aliento y esperanza que nos hacen sentir que no estamos solos y nos dan fuerzas para seguir adelante".

Vivas ha añadido que Ceuta "se mantiene en pie y no está dispuesta a rendirse porque Ceuta no se vende, Ceuta se defiende. Ceuta es España y lo va a seguir siendo, unidos somos mucho más". EFE

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