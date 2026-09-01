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Vecinos del Zaidín (Granada) convocan protestas y piden medidas más ágiles ante seísmos

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Granada, 1 sep (EFE).- Vecinos del barrio del Zaidín, uno de los más afectados por la serie sísmica activa desde el 15 de agosto en Granada, se han agrupado para exigir medidas más ágiles y han convocado protestas para el inicio de sus fiestas, el próximo jueves, que piden suspender.

Se trata de un movimiento ciudadano que desde hace una semana ha criticado el estado de numerosos bloques del barrio, con grietas y otros desperfectos, y se han organizado para exigir soluciones ágiles.

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Con el lema 'Zaidín se levanta', protestan con carteles contra el "abandono" del barrio y recuerdan que en esas viviendas afectadas por los seísmos hay familias, niños y ancianos que dudan de la seguridad de los cimientos.

Después de una reunión vecinal celebrada en una de las plazas del barrio, han analizado las necesidades tras los terremotos y han criticado las dificultades burocráticas.

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Además, han convocado una protesta "pacífica" para que el Zaidín se haga oír, que coincidirá con uno de los actos institucionales del inicio de las fiestas del barrio.

La cita será este jueves, en la puerta del teatro Isidro Olgoso, para recibir a representantes del Ayuntamiento con campanas, silbatos, tambores, cacerolas o cualquier otro objeto que haga ruido.

El movimiento vecinal ha considerado que no hay nada que celebrar porque, al impacto de los seísmos, se ha sumado este martes la muerte en el barrio de un trabajador al que ha caído una chimenea que estaba apuntalada por los terremotos.

"Detrás de esta tragedia hay una persona, una familia y unos compañeros que hoy están sufriendo una pérdida irreparable. Y también hay un barrio que lleva semanas vivienda con miedo", han recordado en redes y han pedido la suspensión de las fiestas por respeto a la víctima.

"Hoy el Zaidín no está para fiestas. Hoy el Zaidín está de luto", ha resumido este movimiento vecinal, que ha demandado que los responsables políticos estén "a la altura". EFE

mro/bfv/acm

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