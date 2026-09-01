Tres orejas y cornada a Cristian Pérez con serios toros de Conde de la Corte en Illescas

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Julio César Sánchez

Illescas (Toledo), 1 sep (EFE).- Una muy seria corrida de Conde de la Corte apuntó cosas pero le faltó romper para adelante, si bien cada uno de los actuantes, Cristian Escribano, Gómez del Pilar y Cristian Pérez, pasearon una oreja, con cornada en la rodilla derecha para el último, que solo pudo estoquear a su primero.

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El primero, muy serio, abierto de cara, se dejó mucho, metiendo la cara abajo en los primeros tercios y desplazándose. Cristian Escribano hilvanó una faena correcta, con el inicio por ayudados como lo más notable de su actuación, mal rematada con la espada.

La faena al desrazado cuarto tuvo firmeza y entrega sin alharacas. El diestro toledano lo recibió con una larga de rodillas en el tercio, y en la muleta aguantó dudas y tarascadas, sin posible lucimiento estético, aunque muy meritoriamente.

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En el que estoqueó en sexto lugar por cogida de Cristian Pérez en el tercero, Escribano porfió por el izquierdo, el único pitón con alguna opción del astifino astado (por el otro cazaba moscas), robándole varios largos a media altura, llevándolo muy embebido en el vuelo de la muleta, pero poco más pudo rascar, siendo premiado su quehacer con una oreja.

La faena de Gómez del Pilar al segundo (brindada a Maximino Pérez al igual que las de los dos toros siguientes) consistió, por una parte en librarse de los arreones -y la consiguiente voltereta- de su antagonista en las tres primeras tandas por el pitón derecho, y otra con dos meritorias tandas al natural, con el de Conde de la Corte haciendo el avión en algún momento. Todo ello sin ligar y colocándose con mucha prosopopeya hasta conseguir pasear una oreja tras matar a la primera.

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En el quinto más de lo mismo: mucho tiempo en preparación por parte de Gómez del Pilar, abundante tiempo para la colocación, y todos los muletazos ejecutados de uno en uno, fundamentalmente por un pitón derecho con opciones. Por momentos el tedio invadió los tendidos ante labor tan larga y, sin embargo, escasa en cuanto a pases.

Tras un solvente recibo a la verónica de Cristian Pérez y dos buenos puyazos de Nei Zambrano, además del vibrante inicio de faena de muleta por bajo, el trasteo al tercero no tomó altura, con el matador albaceteño sin encontrar el acople requerido a embestidas complejas por ímpetu, alturas y longitud en los viajes.

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En un intento de pase de pecho Pérez resultó volteado y herido en la rodilla derecha, aunque sin pasar a la enfermería hasta pasaportarlo a la segunda y siéndole concedido un trofeo. Lamentablemente, no pudo salir a estoquear el sexto.

Seis toros de Conde de la Corte, muy bien presentados. Primero noble y boyante, aplaudido en el arrastre. Segundo complicado. Tercero encastado, aplaudido. Cuarto sin clase y deslucido. Quinto con opciones por el derecho. Sexto sin entrega.

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Cristian Escribano, de verde hoja y oro: dos pinchazos y estocada (ovación); dos pinchazos y tres descabellos (ovación tras aviso); media arriba y descabello (oreja en el que estoqueó por Cristian Pérez).

Gómez del Pilar, de caña y azabache: estocada caída (oreja tras aviso); pinchazo y media (ovación tras aviso).

Cristian Pérez, que sustituía a Molina, de azul celeste y oro: pinchazo y estocada arriba (oreja en el único que mató). Fue intervenido en la enfermería de una cornada "en el tercio inferior, cara anterior del muslo derecho, con trayectoria ascendente de 30 centímetros, con desgarro del recto anterior y crural. Pronóstico grave".

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En cuadrillas, José Germán e Ignacio Martín saludaron tras banderillear al primero.

La plaza registró menos de media entrada. EFE

jcs/jlp