Rescatan a 105 migrantes en cuatro pateras llegadas a Formentera y Cabrera

Guardar

Palma, 1 sep (EFE).- La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado este lunes por la tarde a 105 migrantes en cuatro pateras distintas, una de ellas llegada a Cabrera, otras dos cerca de esa isla y otra al sur de Formentera, que se suman a otras dos llegadas por la mañana, con lo que en todo el día llegaron 147 migrantes.

La patera localizada a 2,5 millas al sur de Formentera fue rescatada a las 15:13 horas del lunes, con 22 personas de origen magrebí a bordo, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

PUBLICIDAD

A las 18:14 horas, 29 personas de origen subsahariano fueron rescatadas a 13 millas al sur de Cabrera por Salvamento Marítimo y la Guardia Civil, con agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (Usecic) y de los puestos de Felanitx y Santanyí.

El siguiente incidente de inmigración fue a las 18:53 horas, con otras 29 personas de origen subsahariano interceptadas en la zona del faro de n’Ensiola, en la isla de Cabrera, por parte del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil destacado en Cabrera y Salvamento Marítimo.

PUBLICIDAD

A las 20:25 horas, 25 personas de origen subsahariano fueron rescatadas en la última patera del día, a 15 millas al sudeste de la isla de Cabrera, en una intervención en la que participaron guardias civiles de la Usecic, de los puestos de Felanitx y Santanyí y Salvamento Marítimo.

Con estas cuatro últimas embarcaciones, y según los datos del Ministerio del Interior junto con las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares contabilizadas por EFE, en lo que va de año han llegado al archipiélago 251 pateras con 4.744 inmigrantes.

PUBLICIDAD

En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE

1011538