Las visitas de turistas extranjeros suben el 4,6 % hasta julio con un gasto un 7,8 % mayor

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Madrid, 1 sep (EFE).- España ha recibido 58,1 millones de turistas extranjeros en los siete primeros meses del año, un 4,6 % más que un año antes, que han gastado 82.054 millones de euros, lo que supone un 7,8 % más, unos datos que, en ambos casos, vuelven a marcar máximos históricos.

Según las encuestas de llegadas de no residentes (Frontur) y de gasto asociado (Egatur) del Instituto Nacional de Estadística (INE), solo en el mes de julio llegaron a España desde otros países 11,5 millones de turistas (un 4,6 % más), mientras que el gasto asociado en ese mismo mes aumentó un 10,9 %, al alcanzar los 18.218 millones de euros.

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Los principales países emisores en los siete primeros meses del año han sido Reino Unido (con 11,5 millones y un aumento del 4,6 %), Francia (con más de 7,2 millones y un incremento del 1,2 %) y Alemania (con cerca de 6,9 millones, un 0,5 % menos). EFE

(Infografía) (Recursos de archivo en EFEServicios 8023717310)