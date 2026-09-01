Las traineras vascas, favoritas para las siete plazas en la clasificatoria de La Concha

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San Sebastián, 1 sep (EFE).- Las traineras vizcaínas y guipuzcoanas son las favoritas para hacerse con las siete plazas de la clasificatoria de la 131 Bandera de La Concha que se disputa este miércoles con 24 embarcaciones.

Será una prueba contrarreloj en la que todo lo que no sea un resultado que habilite para disputar la bandera a Orio, Zierbena, Getaria, Hondarribia y Bermeo sería una sorpresa.

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Las dudas empiezan a partir de ahí, ya con Donostiarra clasificada como anfitriona, porque quedarían otras dos plazas para las que hay una extraordinaria competencia de cinco botes gallegos, otros tantos guipuzcoanos y vizcaínos, un cántabro y un asturiano, además de la francesa Lapurdi, aunque las principales opciones vienen de Bizkaia.

Lekittarra y Ondarroa entrarían en esa apuesta porque están clasificadas entre las ocho primeras de la Eusko Label Liga y esta competición es la que viene nutriendo las finales de La Concha, que este domingo afrontarán la primera de las dos jornadas en la regata más importante de la temporada.

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La histórica San Juan tiene también algunas opciones después de la última bandera disputada en aguas gallegas y la coruñesa Ares tendrá que aprovechar la oportunidad como rodaje para el play off por evitar el descenso de la Liga Eusko Label, el cual tendrá lugar a la finalización de esta bandera. EFE

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