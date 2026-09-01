Estados Unidos, la gran dominadora del medallero mundialista

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Redacción deportes, 1 sep (EFE).- La selección femenina de baloncesto de Estados Unidos es la gran dominadora del medallero histórico de los Mundiales, con 11 oros de sus 14 medallas, muy por encima de la antigua Unión Soviética (6 de 8) y Australia (1 de 6).

- Medallero histórico del Campeonato del Mundo de baloncesto femenino desde la primera edición en Chile en 1953 hasta la decimonovena edición, disputada en Sidney (Australia) en 2022.

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País

Oro

Plata

Bronce

Total

.1.

Estados Unidos

11

1

2

14

.2.

Unión Soviética

6

2

0

8

.3.

Australia

1

1

4

6

.4.

Brasil

1

0

1

2

.5.

Rusia

0

3

0

3

.6.

Checoslovaquia

0

2

4

6

.7.

China

0

2

1

3

.8.

Corea del Sur

0

2

0

2

.9.

España

0

1

2

3

10.

Bulgaria

0

1

1

2

11.

Japón

0

1

0

1

12.

República Checa

0

1

0

1

13.

Yugoslavia

0

1

0

1

14.

Chile

0

1

0

1

15.

Canadá

0

0

2

2

16.

Cuba

0

0

1

1

17.

Francia

0

0

1

1

EFE

jlg/mr/cmm