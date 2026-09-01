En prisión por quemar las casas de dos hombres que robaron en la suya en Toledo

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Toledo, 1 sep (EFE).- Un hombre ha sido detenido y ha ingresado en prisión por quemar las casas de otros dos que previamente habían robado en su domicilio, a punta de pistola, y que también han sido detenidos.

Según ha informado la Guardia Civil, los tres han sido detenidos en la provincia de Toledo como responsables de un total de once delitos cometidos en la urbanización Calarberche de Santa Cruz del Retamar (Toledo).

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Dos de los detenidos entraron en el domicilio del tercero para robarle, a punta de pistola, 15.000 euros en efectivo y diversos efectos valorados en más de 20.000 euros.

Como represalia, este hombre incendió las dos viviendas de los presuntos autores del robo, y el fuego se propagó por los inmuebles colindantes de manera que resultaron afectadas cinco viviendas.

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Los presuntos autores del robo volvieron al domicilio del autor del incendio y hubo un enfrentamiento entre ellos con intercambio de disparos.

Los agentes iniciaron una investigación e identificaron a tres hombres como presuntos responsables de los delitos de robo con violencia e intimidación con arma de fuego, incendio provocado, amenazas y daños.

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La Guardia Civil llevó a cabo varias entradas y registros domiciliarios, con apoyo del equipo de Valdemoro (Madrid), y detuvo a uno de los autores, que estaba junto a otra persona a la que le constaba una requisitoria judicial de búsqueda y detención.

En el interior del inmueble registrado los agentes hallaron abundante cantidad de cartuchería metálica de los calibres 45, 5.56 mm y 9 mm parabellum, compatibles con armas de fuego reales, así como munición del calibre 38.

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De manera simultánea, detuvieron al resto de implicados, que carecían de domicilio fijo y utilizaban distintos inmuebles ocupados.

La causa ha sido instruida por el Juzgado de Primera e Instrucción de Torrijos (Toledo), quien ha decretado el ingreso en prisión provisional y sin fianza para el autor del incendio. EFE

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