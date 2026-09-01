El Sevilla hace oficial la cesión con opción de compra del belga Stassin (Saint-Étienne)

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Sevilla, 1 sep (EFE).- El Sevilla hizo oficial en la noche de este martes la incorporación como nuevo refuerzo del delantero belga Lucas Stassin, cedido por el Saint-Étienne francés hasta el final de temporada con una opción de compra a favor del club hispalense.

Por los servicios a préstamo de Stassin, de 21 años y que llegó este martes a la capital andaluza, el club del barrio de Nervión abonará 2 millones de euros y, en el caso de que al final de la campaña, decida hacerse con el futbolista en propiedad deberá pagar unos 20 millones más, indicaron a EFE fuentes cercanas a la operación.

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El ariete de Braine-le-Comte, internacional absoluto en una ocasión con Bélgica, se formó en el Anderlecht, con cuyo filial anotó 15 goles en 29 partidos en la Segunda división de su país en la campaña 2022-23, en la que, además, jugó tres encuentros ligueros y dos de la Liga Conferencia con el primer equipo tras su debut con solo 17 años en un duelo frente al Brujas.

En el verano de 2023 fue vendido al Westerlo de la Primera división belga, con el que marcó 9 tantos y dio 3 asistencias en 27 partidos, y ya en el inicio de la 2024-25 hizo dos dianas y dio tres pases de gol más en cinco partidos, antes de su traspaso al Saint-Éttiene de la Ligue 1 francesa.

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Con el conjunto galo cerró esa temporada con doce goles y cinco asistencias en 29 encuentros, lo que no evitó el descenso a Segunda del Saint-Étienne, donde permaneció la campaña pasada, en la que marcó once tantos y dio nueve pases de gol en 35 partidos en la Ligue 2, quedándose su equipo a un paso del regreso a la máxima categoría.

Su contrato con el histórico club alpino, que se extiende hasta junio de 2028, preveía una opción de salir en caso de no retorno a la primera división gala, una cláusula que Stassin, tras jugar las dos primeras jornadas ligueras, decidió activar en vísperas del encuentro Dijon-Saint-Étienne, para el que no fue convocado debido a las negociaciones con el Sevilla.

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Internacional con Bélgica en todas las categorías desde la sub-15, firmó cinco goles en doce partidos con la selección sub-21 hasta el pasado noviembre. Además, en el parón de marzo de este año fue citado primera vez con la absoluta por Rudi García, quien le hizo debutar el pasado 1 de abril en un amistoso ante México en Chicago (Estados Unidos). EFE