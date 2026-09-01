El Levante cede al central panameño Martin Krug al Juventud Torremolinos

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Valencia, 1 sep (EFE).- El Levante UD ha alcanzado un acuerdo con el Juventud Torremolinos CF para la cesión del defensa panameño Martin Krug al conjunto malagueño, de Primera RFEF, hasta el final de la presente temporada, según informó este lunes el club valenciano.

Krug llegó a la disciplina del Levante en 2022 y en 2024 el defensa dio el salto al Juvenil B y posteriormente al Juvenil A, antes de estrenarse con el Atlético Levante UD. Su progresión le permitió realizar la pretemporada con el primer equipo y, el 3 de diciembre de 2025, debutar oficialmente con el conjunto levantinista en la Copa del Rey ante el CD Cieza.

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La trayectoria de Krug también ha tenido recorrido internacional. El defensa ha representado a Panamá en las categorías Sub-17 y Sub-20 y el 17 de junio de 2024 debutó con la selección absoluta de su país.

Con su cesión al Juventud Torremolinos, el jugador continuará su progresión y buscará sumar minutos y experiencia en competición antes de regresar al Levante al término de la temporada, ya que tiene contrato en vigor con el cuadro valenciano hasta junio de 2028. EFE

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